VaiOnline
Scano Montiferro
29 agosto 2025 alle 00:34

Tia Maria Antonia  compie 100 anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scano Montiferro si conferma terra di centenari. Tutta la comunità è in festa per tia Maria Antonia Trogu che due giorni fa ha spento cento candeline circondata dall’amore dei suoi cari: i figli Renzo, Rina e Marcello Chessa e i sei nipoti. Anche il sindaco Antonio Flore Motzo e il parroco don Alessio Picconi hanno omaggiato la nonnina con un rosario speciale. «Auguri a Tia Totoia, alla sua famiglia, per i suoi 100 anni. È la terza centenaria di Scano – sottolinea Flore - Un segno evidente e positivo sulla qualità della vita del nostro paese. A medas annos». Tia Maria Antonia ha una tempra straordinaria, legge tanti libri e ancora lavora la maglia, addirittura guidava la sua inseparabile auto fino a qualche anno fa. Il segreto della longevità: una sana alimentazione e quell’arcano elisir di lunga vita che i nonnini del Montiferru custodiscono gelosamente. ( j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Via Ghibli, non furono avvelenati

Uno strozzato, l’altro soffocato: svolta nell’inchiesta sul duplice omicidio 
Francesco Pinna
Il voto

Regionali, si parte Ma Veneto e Puglia restano un rebus

Nelle Marche il primo faccia a faccia Salvini: dopo Zaia? Squadra che vince... 
La guerra

Meloni: «No a militari italiani a Kiev»

L’impegno di Roma solo fuori dai confini ma «Mosca non vuole la pace» 
Manovra.

Taglio dell’Irpef, più tasse sulle banche

Prende corpo l’ipotesi di alzare le aliquote sul “buyback” degli istituti 