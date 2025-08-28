Tia Maria Antonia  compie 100 anni 

Scano Montiferro si conferma terra di centenari. Tutta la comunità è in festa per tia Maria Antonia Trogu che due giorni fa ha spento cento candeline circondata dall’amore dei suoi cari: i figli Renzo, Rina e Marcello Chessa e i sei nipoti. Anche il sindaco Antonio Flore Motzo e il parroco don Alessio Picconi hanno omaggiato la nonnina con un rosario speciale. «Auguri a Tia Totoia, alla sua famiglia, per i suoi 100 anni. È la terza centenaria di Scano – sottolinea Flore - Un segno evidente e positivo sulla qualità della vita del nostro paese. A medas annos». Tia Maria Antonia ha una tempra straordinaria, legge tanti libri e ancora lavora la maglia, addirittura guidava la sua inseparabile auto fino a qualche anno fa. Il segreto della longevità: una sana alimentazione e quell’arcano elisir di lunga vita che i nonnini del Montiferru custodiscono gelosamente. ( j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA