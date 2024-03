Tia Boredda, 94 anni: «Da Lollove non andrò mai via» 

L’elisir della longevità è racchiuso tra le vie in lastricato di Lollove, dove tutto sembra essersi fermato e rimane intatto al progresso. Dodici abitanti, fra natura incontaminata e una vita lenta di qualità, che conosce bene la decana del borgo, tia Boredda Gusai, 94 anni. Nella sua mente, scorrono lineari decenni di storia locale e d’incontri con i tanti che, fino al 1995 hanno frequentato il suo bar, l’unico da queste parti, ricavato in una stanza dell’abitazione di famiglia, nella parte alta dell’abitato. E oggi, dopo la chiusura, trasformato in un grazioso soggiorno, in cui trovano posto cimeli del passato, catturando l’attenzione di diversi turisti.

«Da qui non mi muovo»

«Sono nata e cresciuta qui, non me ne sono mai andata», racconta la donna. «La prima ad aprire il bar fu mia madre, tirando su una famiglia di 6 figli insieme a mio padre. Divenuta adulta, ho proseguito per 27 lunghi anni con l’attività. Non mancavano il servizio telefono, amari e birre con decine di clienti di ogni dove. Un’esperienza meravigliosa che porto nel cuore».

Con l’avvento del progresso e l’emigrazione dei compaesani a Nuoro, la scelta di chiudere dedicandosi ai propri cari: «Già a partire dagli anni 70 – aggiunge tia Boredda - Lollove ha iniziato a svuotarsi dei suoi 300 residenti, che per la maggior parte si sono stabiliti a Nuoro, nei quartieri di Predda Istrada e Su Nuraghe. Eravamo un centro vivo, ma dinanzi allo spopolamento ho dovuto chiudere, dedicandomi ai miei 5 figli».

Radici

E nonostante il capoluogo sia vicino, cuore e mente sono sempre rimasti nella borgata: «Con il mio compianto marito - ricorda la matriarca di Lollove - costruimmo un’abitazione in città, ma non ci siamo mai trasferiti. E oggi, benché ci vivano figli e nipoti, chiedo sempre di riportarmi qui, dove tutto è diverso e resiste il valore delle piccole cose. Raggiungo Nuoro solamente per commissioni giornaliere o esami medici».

Chilometri zero

L’acquisto di generi alimentari? «Compro solamente zucchero, caffè e talvolta la pasta. Produco insieme alle mie figlie i maccarrones cravaos, pane e dolci. Mio figlio è un allevatore, mangiamo soltanto carne, latte e formaggi a chilometro zero. Produciamo anche miele, olio e uova».

Il cibo dei longevi

E ad accompagnare il pasto non mancano mai un bicchiere di vino e le erbe dell’orto: “Lo diluisco con l’acqua – sorride – ma non ne faccio a meno, così come di un pezzo di formaggio o del latte prima di andare a letto. Coltivo da sempre l’orto e amo le minestre con le erbe che circondano il bosco. Penso che i segreti della mia età, siano l’aria buona e il mangiare in modo sano. I conservanti non so nemmeno cosa siano». Lo ribadisce con fermezza andando fiera della sua quotidianità, in cui non manca la cura degli animali e del giardino: “Ogni mattina mi sveglio alle 5 – prosegue – amo tenermi attiva, non posso vedermi senza far nulla, benché mia figlia Paola sia tornata da Cagliari per aiutarmi. Ogni domenica vado alla messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena, spesso ricevo tante visite di turisti e amici. Per me l’accoglienza è sacra».

«Non trascurateci»

Non manca l’appello alla politica affinché si proceda al rilancio del borgo: «Tanti ragazzi come il mio vicino Simone Ciferni, dell’agriturismo Lollovers, stanno scommettendo sul turismo – aggiunge – sarebbe bello se le istituzioni favorissero il recupero di tutto il borgo, migliorando strade e incentivando nuove attività. Per le elezioni di politici se ne vedono sempre tanti, di promesse pure». Da qui l’auspicio: «Spero che la neo presidente Todde, essendo nuorese, possa impegnarsi in questa direzione. L’aspetto a casa per un caffè. Credo che le donne possano fare tanto. Sull’esempio del primo medico donna d’Italia, Adelasia Cocco. Lavorò qui nel 1915».