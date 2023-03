Tia Antonietta, cento splendidi anni 

Un libro sempre aperto tra le mani. La grande passione di Antonietta Moi, cento candeline spente ieri, è proprio la lettura. Un secolo di vita e tante storie vissute sulla pelle e nelle pagine dei romanzi. Quelli di Grazia Deledda, ma anche l’Odissea tradotta in sardo, letta già cinque volte, fino a Quo Vadis. I ricordi di Antonietta sono vivissimi. Ricorda ancora le poesie in sardo delle elementari, i versi di Peppino Mereu, Antioco Casula e Celestino Caddeo. Una donna dalle mille risorse la maggior parte delle quali spese per la sua grande e bella famiglia. Una vita a lavorare nei campi per sostenere e crescere gli otto figli Tia Antonietta conta anche quindici nipoti e una pronipotina di poco più di un anno, Vittoria. La donna ha sempre vissuto a Ussassai, rari gli spostamenti nella penisola. La prima volta a Cascia, poi ad Assisi per il matrimonio di una figlia e infine a Bologna per la laurea di un nipote. Vedova dal 2002 la nonnina ha coltivato anche l’hobby del cucito. «Ha imparato a cucire da sola, cuciva per lei e per altre donne del paese – racconta il figlio Vinicio – inoltre era un’ottima tessitrice, lavorava col telaio antico e in età avanzata ha addirittura imparato a realizzare i tappeti». In cucina nessuno sgarro, ma tra i piatti preferiti non mancano i culurgioni, le coccoi e lo “strippiddi” tipico di Ussassai. Ieri mattina la messa, poi un rinfresco offerto a tutta la comunità nel centro di aggregazione di Cobingiu. Il sindaco Chicco Usai le ha portato gli auguri dell’amministrazione donandole una targa e un mazzo di fiori. Nel club dei centenari porta l’orgoglio di tutta una comunità. (f. l.)

