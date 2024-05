«Ti voglio bene» Forti vede la madre 

TRENTO. Dopo 16 anni Chico Forti ha potuto riabbracciare la madre, Maria Loner, 96 anni. L’ultima volta si erano visti nel 2008, un colloquio nel carcere Usa in cui il 65enne trentino condannato all’ergastolo per l’omicidio Pike era detenuto. Forti è arrivato a Trento verso le 15 su un van della Penitenziaria. Quando qualcuno ha gridato “grande Chico” ha alzato la mano per salutare. «Quello che è successo lo potete immaginare. Tantissima emozione ma nessuna commozione. La prima cosa che ha detto alla mamma è: “Ti voglio bene. Sono qua per te”. Lei era emozionatissima, 16 anni fa il commiato era stato: “Penso che non ti rivedrò più”, invece oggi è rinata», ha raccontato lo zio di Forti, Gianni. «Tra baci e abbracci lei voleva fargli subito i canederli ma lui le ha detto che non aveva fame. La scorta che lo ha accompagnato, con cui ho parlato dieci minuti, è diventata quasi di famiglia», ha aggiunto Gianni».

