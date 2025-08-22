Ti ricordi Rock Area a Tonara? 

Il ricordo di una fervida scena isolana e anche l’omaggio a chi ancor oggi la anima: grazie alla collaborazione tra la testata musicale indipendente Sa Scena e la Pro Loco di Tonara nasce “Rock Area 40” . Una due giorni nata per festeggiare il quarantennale dalla prima edizione del festival che in maniera pionieristica dal 1985 divenne il punto di riferimento del panorama indipendente locale ospitando negli anni (sino al 1992) band di riferimento nazionale (dagli Skiantos ai Boohoos) a quelle internazionali, da Jazz Butcher a The Seers . Appuntamento, dunque, a Tonara il 6 e 7 settembre con mostre, proiezioni, dibattiti, concerti e tanti ospiti.

Pioniere

L’iniziativa è stata concepita Simone La Croce, nipote di Pierluigi La Croce, uno dei giovani che 40 anni fa mise il piedi nel cuore della Barbagia Mandrolisai un festival che Cagliari e Sassari invidiarono e che fece da battistrada a tanti altri che vennero dopo. «Gli anni Ottanta sono stati un decennio di grande fermento musicale, su tanti fronti», spiega Simone. «E i musicisti sardi si sono fatti trovare pronti. Rock Area viene ricordato da pubblico e band ancora oggi per lungimiranza, durata e impatto sul panorama musicale. Un festival che ha resistito, tra mille difficoltà, per ben otto edizioni, portando sul palco di Tonara oltre ottanta band. Un festival che in breve tempo si è guadagnato colonne e titoli nella stampa nazionale e che è diventato un punto di riferimento fondamentale. Sul palco del cortile delle scuole si sono alternati nomi come Skiantos, De Genere, Frank Raya e Not Moving, ma anche i berlinesi Pnatsh e i londinesi Jazz Butcher, The Seers e Sun Dial, oltre ovviamente al meglio della scena nostrana: Crêpesuzette, Dorian Gray, D.P.R., High Voltage, Ici On Va Fire, Jab, Joe Perrino & The Mellowtones, Kenze Neke, Oxygen Traffic Line, Physique du Role, Seven Miles, Tomato Ketchup, Onda d’urto, Five for garage, e Weltanschaung, giusto per nominarne alcuni». “Rock Area 40” non è però una semplice riproposizione della storica manifestazione – che per tanti fattori, sarebbe dura impresa – quanto piuttosto il percorrimento dell’esperienza per voce e per mano di chi ha a suo tempo contribuito al festival, conservando un’importante memoria anche per le generazioni anagraficamente escluse dagli eventi dell’epoca.

La mostra

Si parte sabato 6 settembre con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata al festival alle 12, alle ex Scuole Medie di via Sant’Antonio, che resterà aperta ai visitatori anche il giorno dopo. Lungo il percorso espositivo spiccano i pannelli con i numerosissimi articoli che L’Unione Sarda dedicò alla manifestazione, un omaggio che il nostro giornale ha voluto fare in onore della caratura del festival.

Gli incontri

Alle 16.30 invece, nell’ex Asilo all’angolo di via Monsignor Tore e Via Sant’Antonio, si svolgeranno i due incontri “Rock Area, le origini”, sulla storia della primissima edizione, e “Rock Area visto da fuori”, sulla percezione del festival che ebbero negli anni i paesi circostanti e i giornali regionali e nazionali, intramezzatati dal concerto di Alberto Sanna in versione one man band. Ai due appuntamenti presteranno le loro parole, tra gli altri, lo scrittore e giornalista Francesco Abate e il regista Enrico Spanu, al tempo direttori artistici delle manifestazioni, Pino Peddes e Pierluigi La Croce, due dei giovani che rese possibile il festival 40 anni fa, i giornalisti Maurizio Pretta e Gianni Zanata, il saggista e critico musicale Claudio Loi e i musicisti Davide Catinari (Dorian Gray), Franco Frau (Vapore 36), Riccardo Frau dei Jab. In collegamento Roberta Possamai (Kim Squad) e Antonio Bacciocchi, il mitico batterista e dj Tony Face.

Concerti

La serata di sabato sarà poi chiusa alle 21.30 nel piazzale retrostante la chiesa di Sant’Antonio, con i live dei sassaresi Fenech, i cagliaritani X-Nipples e i Bacters da Riola Sardo, seguiti infine dal dj-set di Palitrottu. Domenica 7 si aprirà alle 11 con la seconda giornata della mostra per poi riprendere nel pomeriggio con “Rock Area e la scena isolana”, incontro di presentazione del docu-film firmato da Catinari “The Missing Boys” – ambientato proprio negli anni del festival e con molti dei suoi protagonisti – e di dibattito sull’impatto che il festival ebbe sulla scena.

