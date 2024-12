Ti ricordi quella Sardegna? Negli scatti di Mario Pes la meraviglia del passato  

Lo sguardo del visitatore comune (come chi scrive) privo dei rudimenti dell’arte della fotografia (se non la percezione dello sfocato o dell’abbaglio fastidioso del controluce) resta incantato davanti alle opere che Spazio Ilisso ospita sino al 30 marzo nelle sue sale nuoresi di via Brofferio. Sono scatti dell’inizio di un altro secolo, ovviamente in bianco e nero, e ognuno di loro racconta una mirabolante storia, se non più d’una. Sono le fotografie di Mario Pes, totem per gli esperti del settore, nome destinato all’anonimato per tutti gli altri se non fosse che il suo lavoro trova eco ora anche nella mostra “Mario Pes. La modernità fra tradizione e utopia”.

Il tempo

Fotografie che allora fermavano i giorni del tempo corrente e oggi contrastano l’oblio a cui è desinato ciò che è passato, compreso il suo autore che negli anni del suo operato godeva di grande fama e rispetto. Basti pensare che sulle pagine de L’Unione Sarda in occasione della morte, nel 1963, Francesco Alziator (indimenticabile letterato e intellettuale cagliaritano) scrisse: «Mario Pes, il fotografo della Sardegna», «autentico poeta dell’obbiettivo» che «per coloro che erano giovani intorno agli anni Trenta rappresentò uno dei nomi più popolari del tempo». Parola di un conservatore, come Alziator, che celebrava un socialista costretto in epoca fascista ad abbandonare il posto di funzionario delle Ferrovie e a convertire in professione ciò che era stato il suo hobby giovanile, la fotografia. Studio in viale Regina Margherita in società con il fratello, commesse private e (paradosso della storia) persino pubbliche per testimoniare le grandi opere che quel regime (che lo aveva voluto fuori dagli apparati statali) gli commissionava affinché ne fosse testimoniata la grandezza.

Paradossi

Questo è il primo paradosso della mostra. La vicenda umana e quella artistica che viaggiano su due binari. Il secondo è, come fanno notare i curatori dell’esposizione, l’emergere di una Sardegna a due velocità. Da una parte i grandi manufatti (il viadotto ferroviario sul rio Fundus, la bonifica di Bonaria o d’Arborea) dall’altra le case montane dalle cesellature artigiane della periferia di Aritzo, lo sbuffo di un moderno locomotore e le stoffe degli antichi costumi delle donne che montano di guardia nei cortili. La magnificenza del piroscafo Deffenu varato nel 1929 al porto di Cagliari o la vita minuta dei ciabattini campidanesi. «Pes analizza e ritrae con schiettezza una realtà in cui le due anime dell’Isola – quella proiettata verso il futuro e quella ancorata al passato – coesistono, pur viaggiando a velocità diverse». Ecco perché si rimane incantati cercando persino nei particolari la vita che ognuna delle fotografie ha immortalato. Che dire di quei soldati che marciano impettiti in via Roma davanti a Palazzo Bacaredda. Anni Venti, dice la didascalia. Ex arditi? Reduci della Grande Guerra? Quanti partiranno poi per il secondo conflitto? Chi è tornato e chi mai ha fatto ritorno? In via Brofferio 23 in questi giorni non è racchiusa una mostra ma un mondo.

Nota e per nulla a margine. L’archivio Pes è andato perduto, la sede di viale Regina Margherita fu sbriciolata dalle bombe. Assai arduo e per ciò inestimabile è stato il lavoro di ricerca iconografica e ricomposizione dei pezzi fra quelli ereditati dalla famiglia o dispersi in collezioni pubbliche o private condotto dal giornalista e fotografo Enrico Pinna e dalla studiosa Sylvie Cocco.



