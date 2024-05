«Ti ricicliamo se ti schieri con il Pds» 

Ex commissari che potevano essere “riciclati” a patto che si iscrivessero al Partito dei sardi. Ma anche incarichi di primario assegnati a medici vicini al sistema che, secondo la procura, per anni avrebbe gestito assunzioni e concorsi al San Martino in cambio di un tornaconto elettorale. Ieri nell’udienza del processo Ippocrate diverse testimonianze hanno ribadito l’ipotesi dei pm Armando Mammone e Marco De Crescenzo.

Il riciclo

Cinque ore in cui davanti al collegio (presidente Carla Altieri) sono sfilati 6 testimoni. «Sono stato l’unico commissario a non essere riconfermato pur avendo ridotto il debito Asl da 40 a 8 milioni – ha esordito Giovanni Panichi – Poi Antonio Succu mi disse che avrebbero potuto riciclarmi se mi fossi iscritto al Pds». Ci si è soffermati poi sui rapporti con le agenzie interinali, Panichi ha parlato di un documento con una lista di nomi di infermieri «quasi tutti provenienti da Marghine e Planargia», bacino elettorale di Succu (ex sindaco di Marcomer) e dell’ex consigliere regionale Pds di Bosa Augusto Cherchi. Dato confermato anche da Domenico Cadeddu, ex primario di Anestesia. «Chiesi un incremento di tre infermieri per la sala operatoria ma fu negato, quando subentrò Succu da 18 si passò a 31 infermieri, quasi tutti della zona di Macomer».

La carriera

Cadeddu ha riferito delle pressioni per lasciare il lavoro. «Nel 2014 andai in pensione forzatamente» e ha ricordato come l'allora direttore Mariano Meloni avesse intenzione di revocargli l’incarico. «Mi dissero di trovare il modo di andarmene altrimenti mi avrebbero fatto danno». Gli sviluppi successivi chiarirono il quadro. «Il medico perdente posto a Bosa sarebbe potuto venire a Oristano perché si era liberato il mio posto. L’incarico fu assegnato a Augusto Cherchi». Anche l’anestesista Amelia Mulas è stata in qualche modo vittima del sistema: il posto di primario a Bosa andò a Cherchi che poi fu trasferito a Oristano. «Rimase venti giorni, poi prese congedo politico perché fu eletto in Consiglio regionale – ha riferito- Nominò come suo sostituto un collega molto più giovane di me, nonostante la mia anzianità di servizio e la mia esperienza sia come medico che come direttrice di reparto». Dopo fu bandita una selezione e vinse «Giorgio Piras, un medico più giovane che non aveva i titoli miei e di altri candidati». La dottoressa Mulas presentò un ricorso al giudice del lavoro che le diede ragione e dispose di rivedere la relazione finale «ma la asl bandì un’altra selezione e alla fine l’incarico andò lo stesso a Piras. La mia pecca forse era non essere iscritta al Pds». È stato sentito infine l’ex assessore regionale alla Sanità Luigi Arru che ha ricostruito l’affidamento dell’incarico a Maria Giovanna Porcu «mi fu indicata per la sua esperienza».

L’inchiesta

A processo Antonio Succu, ex primario di Ginecologia al San Martino, Salvatore Manai, ex responsabile degli infermieri del blocco operatorio, gli ex responsabili professioni sanitarie Angelo Piras e Gianni Piras, Augusto Cherchi, gli ex manager Mariano Meloni e Maria Giovanna Porcu; Nicola Contarini, dell'agenzia Tempor; Agnese Canalis della E-work , Angelica Faedda; Giovanni e Daniela Sanna.

