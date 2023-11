«Ti faccio fare la fine di Giulia»: diciottenne arrestato 

Aosta. Lei, oggi poco più che sedicenne, un anno fa ha interrotto una relazione opprimente e violenta. Lui, neomaggiorenne, ha continuato a perseguitarla e non si è rassegnato alla fine della storia. Fino all'ultima minaccia: «Ti faccio fare la fine di quella là». Un evidente riferimento all'omicidio di Giulia Cecchettin.

Il diciottenne, incensurato, è stato arrestato per atti persecutori. I fatti risalgono a mercoledì scorso, 22 novembre, quando i genitori della giovane studentessa valdostana decidono di andare in caserma giudicando la situazione per la loro figlia ormai insostenibile. La relazione tra i due era cominciata l'estate dell'anno scorso, quando entrambi erano ancora minorenni.

Il rapporto con il passare delle settimane era diventato un incubo per via del crescente desiderio di controllo da parte del ragazzo e di quelle che diventeranno vessazioni psicologiche, minacce e violenze. Pochi mesi dopo, a ottobre, lei decide di interrompere la relazione sentimentale. Ma la frequentazione - seppur solo con un rapporto che avrebbe dovuto essere di amicizia - prosegue lo stesso, insieme ai comportamenti sempre più preoccupanti dell'ormai ex partner. Sino a dicembre, quando i genitori della ragazza intuiscono la situazione e si impongono affinché la figlia tronchi ogni legame con l'ex fidanzato.

Una decisione che il diciottenne non vuole accettare cominciando a inviarle messaggi minatori, per poi passare a pedinarla fin davanti a scuola, con appostamenti anche alla fermata dell'autobus. All'inizio di questa settimana arriva la minaccia di morte, con il riferimento a Giulia Cecchettin, uccisa a coltellate. La situazione è "ormai fuori controllo" secondo i carabinieri: le indagini, con le linee guida in materia di codice rosso, partono subito. La procura di Aosta apre un fascicolo per stalking e poi ottiene dal gip l'ordinanza di custodia cautelare.

