Thunder-Pacers, lotta aperta 

Oklahoma City Thunder, grazie ai 34 punti di Shai Gilgeous-Alexander, ha battuto Indiana 123-107 in gara due delle Finals portando la serie sull'1-1. Gilgeous-Alexander ha messo a referto 34 punti, con 11 su 21 dal campo con cinque rimbalzi, otto assist e quattro palle rubate. Williams ha aggiunto 19 punti mentre il centro Holmgren ha segnato 15 punti con sei rimbalzi. La stella dei Pacers Haliburton non è andata oltre i 17 punti, tre rimbalzi e sei assist. Con la loro vittoria, i Thunder hanno negato ai Pacers il vantaggio di 2-0 che avevano preso nelle tre serie precedenti, riportando la serie in parità. Stanotte gara tre, mentre gara quattro è in programma venerdì sempre a Indianapolis.

I New York Knicks hanno esonerato il coach Tom Thibodeau solo pochi giorni dopo che la squadra aveva raggiunto le finali della Eastern Conference (perse per 4-2 contro gli Indiana Pacers), firmando la propria migliore stagione negli ultimi 25 anni. La sorprendente decisione arriva nonostante Thibodeau avesse firmato un'estensione di contratto lo scorso anno.

