Thriller, dramma, musical Strepitoso “Emilia Pérez” 

Siamo così assuefatti dal modo di approcciare un genere che spesso non consideriamo i suoi possibili spazi d’evoluzione. Nei dibattiti che trovano attualmente sfogo, lo sguardo del cinema impone sempre nuove regole per far breccia tra il pubblico; associando alle esigenze d’intrattenimento la ricerca di un preciso codice espressivo. Da una lettura del presente esplicita e senza inutili confezioni, il cineasta francese Jacques Audiard ha saputo distinguersi nei vari contesti internazionali conquistando Cannes coi suoi “Il Profeta” e “Dheepan - Una nuova vita”. E dopo la vittoria di 4 Golden Globe su 10 nomination, possiamo dire che il maestro ha stupito tutti ancora una volta con “Emilia Pérez”: un capolavoro d’innovazione capace di mantenere intatta la sua poetica e accogliere potenzialità che non credevamo possibili, tanto che faticheremo a ritrovarle altrove.

La storia

A Città del Messico, dopo aver cominciato a praticare in uno studio legale, Rita s’accorge che le scarse retribuzioni e la bieca morale dei suoi superiori non coincidono con le proprie aspirazioni. In modo del tutto inatteso, uno sconosciuto la contatta al telefono proponendole un affare che potrebbe svoltare la sua situazione. Poco dopo, scopre che ad averla chiamata è Manitas Del Monte, il più pericoloso e affermato boss dei cartelli della droga messicani. Contro ogni aspettativa, il criminale stabilisce un accordo quanto mai inusuale: in cambio di un’ingente somma, Rita avrà cura di aiutarlo a diventare donna e a cominciare una nuova vita, seguendolo passo dopo passo nel trovare il centro estetico più adatto, nel simulare una morte fittizia e nel provvedere al fabbisogno della famiglia. Ma di fronte a una scelta così irreversibile, dettata dal desiderio atavico di riconoscersi finalmente per ciò che si è, come gestire allo stesso tempo il bisogno di stare vicino ai propri affetti?

L’azzardo

Azzardandosi come mai prima nell’intrecciare differenti tipologie di racconto, Audiard realizza un mix mozzafiato di thriller, dramma sociale e musical per infondere al suo sguardo colto ed immersivo un tocco ancor più inconfondibile. Legandosi splendidamente alla trama, le sequenze musicali trionfano in un’esplosione di note e coreografie, che anche nella loro elaborata esposizione non perdono di vista il dato di concretezza e il realismo dei contenuti. Diversamente dalle esigenze performative dei palcoscenici di Broadway, lo strumento vocale è in connessione diretta con l’interiorità; come un libero prolungamento dei pensieri, dei tormenti e delle aspirazioni. Ciò è sostenuto da un impianto narrativo che, al fianco delle premesse originali e di uno svolgimento ben ritmato, scruta l’essere umano nei suoi infiniti fronti, scongiurando le insidie di giudizi troppo spigolosi. A sostenere questo singolare meccanismo sono soprattutto le tre protagoniste: perfette nel far esultare il corpo scenico come nell’intensità delle esibizioni canore; Karla Sofía Gascón - a tal proposito - non mancherà di stupire col suo innato trasformismo e la straziante impellenza della propria condizione emotiva. Più delle notizie o dei dibattiti a cui assistiamo, “Emilia Pérez” affronta col coraggio dell’arte l’identità di genere come qualsiasi pregiudizio sociale; per favorire una prospettiva edificante sul tema del cambiamento e sul vero significato di redenzione.