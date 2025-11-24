Thorstvedt beffa il Pisa: il Sassuolo si salva 

Sassuolo 2

Pisa 2

Sassuolo (4-3-3) : Muric; Walukiewicz (1’ st Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Candé (27’ st Doig); Thorstvedt, Matic (42’ st Volpato), Koné (27' st Lipani); Berardi, Pinamonti, Fadera (15’ st Laurienté). Allenatore Grosso.

Pisa (3-5-2) : Semper; Calabresi (1’ st Albiol), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer (37’ st Vural), Léris, Angori (27’ st Hojholt); Nzola (12’ st Meister), Tramoni (12’ st Moreo). Allenatore Gilardino.

Arbitro : Di Marco (Roma).

Reti : pt 4’ (r) Nzola, 6’ Matic; st 36’ Meister, 50’ Thorstvedt.

Note : ammoniti Calabresi, Walukiewicz, Gilardino, Thorstvedt.

Reggio Emilia. Il Pisa sfiora l’impresa, il Sassuolo rimonta due volte e si salva in pieno recupero: i neroverdi ringraziano Thorstvedt, il cui gol al 95’ consente agli emiliani di incamerare un punto e impedisce ai toscani di fare bottino pieno (e, nel caso, di scavalcare il Cagliari in classifica).

Il match

La partita si sblocca subito: neanche un minuto di gioco e già gli ospiti sfruttano un rigore fischiato dall’arbitro per un fallo commesso da Candé su Touré. Il controllo al Var conferma il penalty che Nzola si incarica di battere e segnare per il vantaggio dei nerazzurri. Ma dopo soli due minuti i padroni di casa riescono a pareggiare grazie al centrocampista Matic, il cui gran sinistro al volo si insacca alle spalle del portiere Semper. Tutto da rifare, ma a un inizio coi fuochi d’artificio segue una fase di gioco meno intensa. I ritmi calano, qualche occasione sporadica evita di sbadigliare. Ma non accade altro sino a fine tempo.

Ripresa

Nel secondo tempo Gilardino, allenatore dei toscani, toglie l’autore del gol per far entrare Meister, scelta che si rivela vincente: il giocatore si mette in mostra sulla fascia sinistra dell’attacco neroverde con una grande giocata, si libera del difensore con un doppio passo e, una volta in area, lascia partire un tiro che (deviato da Muharemovic) si infila in rete per il nuovo vantaggio ospite. Siamo all’81’. Poco dopo Pinamonti sbaglia clamorosamente davanti alla porta l’occasione per il 2-2. Il Sassuolo sale a 17 punti, il Pisa a 10 e domenica sfiderà l’Inter.

