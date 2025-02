Thomas Harder: «Vi racconto mia madre Maria Giacobbe» 

Maria Giacobbe, amatissima scrittrice e saggista nuorese, moriva un anno fa. Per ricordare la sua figura, la sua opera e il suo impegno civile l'Istasac di Nuoro ha organizzato un convegno.

Di mattina, al Ten, gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori hanno assistito alla proiezione del film “Arcipelaghi” con Giovanni Columbu; insieme hanno riflettuto sul rapporto tra scrittura e cinematografia. Il regista ha ricordato con passione Maria Giacobbe, autrice del romanzo da cui il film è stato tratto.

Nel pomeriggio, all’Auditorium della Camera di Commercio, sono intervenuti invece il figlio di Maria Giacobbe, lo scrittore e storico Thomas Harder, seguito da Dino Manca, Simone Pisano, Nadia La Mantia, introdotti da Marina Moncelsi. Harder ha sfogliato varie immagini, in ricordo della madre, incluse quelle della donazione di libri all'Istasac, ma anche della vita che lei faceva, la sua presenza alle mostre d'arte. «Ricordo che da bambino il sole splendeva sempre», dice Harder in una sala piena. «Maria Giacobbe aveva una vita sociale molto attiva, vedeva e sentiva molte persone. Usciva molto più di me e quando non poteva uscire aveva la casa piena di ospiti. Il 25 gennaio, i suoi vicini, in Danimarca, hanno apposto una targa commemorativa vicino alla porta con su scritto “Qui ha abitato Maria Giacobbe”. L'hanno curata nei dettagli, per ricordare anche il legame tra Danimarca e Italia. La sua collezione di libri continuerà ad arrivare in città, a Nuoro, nella sede Istasac». A fine giugno del 2024, l'Istasac ha infatti ricevuto una consistente parte della biblioteca della scrittrice autrice del “Diario di una maestrina”, un dono prezioso da parte del figlio, che per puro caso è tornato nella casa in cui Maria Giacobbe conobbe il marito Uffe Harder. Un ritorno ricco d'amore e gioia.

In chiusura è stato proiettato il docufilm di Bo Blaksteen “In viaggio tra culture”, una video intervista in cui la scrittrice ripercorre la sua attività letteraria. A collaborare con l'Istasac, la Fondazione di Sardegna, il Comune di Nuoro, l'Università di Sassari e l'Archivio di Stato di Nuoro.

