Le altre trattative.
10 agosto 2025 alle 00:34

Thiaw al Newcastle per 40 milioni, Milan su Leoni 

La giornata del Milan. Il club rossonero è al centro del mercato perché l’ultima offerta del Newcastle per Thiaw, 36 milioni di euro più quattro di bonus, ha convinto la dirigenza rossonera: il giocatore va in Inghilterra. Come sostituto del tedesco il ds Tare punta su uno tra Leoni del Parma, seguito anche dall’Inter, e Comuzzo della Fiorentina, sul quale c’è anche Tiago Pinto, dg del Bournemouth, che vuole investire sul difensore della Viola parte dei 66 milioni di euro ottenuti dalla cessione di Zabarnyi al Psg. Come alternativa Pinto ha De Winter, obiettivo anche dell’Inter se partisse Bisseck, terzo nome sulla lista del dirigente portoghese.

Tornando al Milan, è sempre attuale il tema dell’attaccante e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per Hojlund. Se il ds Tare affonderà il colpo pagherà al Manchester United sei milioni per il prestito con opzione di acquisto al termine della stagione. Capitolo Lookman: l’Atalanta multerà il nigeriano, intanto per l’Inter si profila la concorrenza dell’Arsenal. Ma i dirigenti orobici continuano a chiedere 50 milioni mentre avrebbero individuato l’eventuale sostituto in Maxi Araujo, uruguayano dello Sporting Lisbona, con un’offerta di 22 milioni. Ma la sconfitta di ieri con il Colonia (0-4) ha evidenziato il bisogno di una punta da alternare con Scamacca e si è riacceso l’interesse per Rodrigo Muniz, brasiliano del Fulham.

Un attaccante serve anche alla Roma, in contatto con il Wolverhampton per Fabio Silva. I giallorossi starebbero trattando Pellegrini col West Ham. Douglas Luiz è sempre nel mirino del Nottingham Forest ma l’accordo con la Juve fatica ad arrivare come quello tra bianconeri e Napoli per Miretti. In entrata sono caldi i nomi di Hjulmand e O’Riley del Brighton. Il Napoli pensa a Grealish, ma l’ingaggio è proibitivo, e Chiesa. Per sostituire Ndoye il Bologna ha messo nel mirino Ben Doak, esterno scozzese di 19 anni del Liverpool.

