thiam, potì, quattro sardi: l’esperia riparte da loro 

L’Esperia vuole alzare l’asticella. In vista della seconda partecipazione consecutiva al torneo di B Interregionale, il club granata sta lavorando per consegnare a coach Manca un roster rinforzato.

Le prime mosse della dirigenza sposano la linea della continuità: saranno ancora a Monte Mixi il pivot Iba Thiam e l’ala Alessandro Potì, protagonisti in positivo della tranquilla salvezza ottenuta nell’ultima annata. Arrivato a novembre, Thiam ha regalato dinamismo e affidabilità sotto i tabelloni, concludendo a oltre 12 punti di media. Qualche difficoltà in più, invece, per Potì, condizionato prima da un infortunio al polso e poi da una lesione al menisco (ora risolta). Contrattempi che non hanno comunque impedito all’esterno di Galatina di farsi apprezzare da staff tecnico e società.

Tra i confermati ci sono anche gli elementi dello “zoccolo duro” locale: dalla coppia di playmaker formata da Sanna e Cabriolu, alle ali Picciau e Locci. Qualche dubbio in più per altri due cardini come Floridia e Villani: per loro le porte sono aperte, ma per entrambi ci sarà da fare i conti con gli impegni lavorativi.

Le prossime mosse

La dirigenza è ora vigile sul mercato in entrata. Il primo volto nuovo potrebbe arrivare nel ruolo di ala forte, dove si va alla ricerca di un profilo in grado di garantire esperienza e, soprattutto, fisicità, supportando Thiam nella battaglia vicino a canestro.

Partito Kucan, interessato a un ingaggio in formazioni di categoria superiore, si va a caccia anche del nuovo straniero, verosimilmente una “point guard” con caratteristiche diverse da quelle di Sanna e Cabriolu. E per compiere uno step ulteriore in termini di competitività rispetto allo scorso anno, l’Esperia è alla ricerca anche di un altro giocatore proveniente dal mercato extra-regionale.



RIPRODUZIONE RISERVATA