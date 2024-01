Thiago Motta: Ranieri un signore Posch? Ha reagito 

Bologna. Non si fida della classifica e, soprattutto, non si fida del Cagliari, Thiago Motta, che vuole cancellare subito la delusione di Coppa Italia. «Loro cambiano tanti sistemi di gioco. Sono i primi in Serie A sui cross e dobbiamo attaccarli senza permettergli di andare a crossare con libertà», tiene a precisare l’allenatore del Bologna, che oggi alla Domus cerca il secondo successo stagionale in trasferta. «Come sempre dobbiamo stare attenti, vanno pressati alti perché i centrocampisti seguono l’azione e possono metterci in grossa difficoltà. E quando abbiamo la palla serve usarla bene».

Su Ranieri

Sfida nella sfida con il “maestro” Ranieri. Motta è stato un suo giocatore nel suo ultimo anno all’Inter. E sul tecnico di Testaccio, dice: «È un signore, in tutti i sensi. Ha sempre la parola giusta al momento giusto. Sa mettere i suoi giocatori in condizione di rendere al massimo e crescere. Ho avuto la fortuna di averlo come allenatore».

La Coppa Italia

Alle spalle l’eliminazione in Coppa Italia. «Siamo tutti determinati nel tornare in campo. Il capitolo Coppa Italia è chiuso. Anche se non abbiamo vinto abbiamo fatto un’ottima prestazione», mostra il petto l’allenatore italo-brasiliano. «Ora dobbiamo pensare soltanto al Cagliari e prepararci al meglio, sia fisicamente che mentalmente». Sotto i riflettori, inevitabilmente, Posch, autore dell’errore dal dischetto contro la Fiorentina. «Ha fatto una partita stratosferica», tiene a precisare Thiago Motta, «sia in attacco che in difesa. E non è la prima. Avendo libertà, può diventare molto pericoloso. I rigori li sbagliano tutti, l’importante è reagire subito e questa è la sua forza. Nessuno vuole sbagliare, ma la sua reazione è quella di un campione vero: alzare la testa volendo giocare già la prossima, ed è la cosa positiva».

L'ora di Van Hooijdonk

L’assenza di Zirkzee? «Quando abbiamo la palla, dobbiamo trattarla bene e portarla ai nostri attaccanti nelle migliori condizioni possibili per creare occasioni: questo conta». Van Hooijdonk? «Deve continuare a lavorare come ha fatto in questi sei mesi, contribuendo con le sue qualità alla squadra e noi dobbiamo cercare di mantenere la nostra filosofia di gioco e dare sempre il nostro massimo».

