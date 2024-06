Thiago Motta e la Juve finalmente sposi 

Un calciomercato con un occhio agli Europei. Il torneo tedesco sta inevitabilmente influenzando le strategie dei club, divisi tra chi spera di fare acquisti a un prezzo contenuto prima della vetrina continentale e chi, al contrario, spera che il valore dei propri tesserati cresca proprio grazie ad Euro 2024. La Juventus di Thiago Motta - che ieri ha ufficializzato il rapporto con i bianconeri fino al 2027 - ha messo sul mercato Chiesa per il quale il Napoli di Conte e la Roma di De Rossi sono pronti a investire. L'attaccante azzurro, però, piace anche ad alcuni club di Premier League e, se dovesse disputare un Europeo da top player, il suo prezzo crescerebbe. Per questo partenopei e giallorossi vorrebbero chiudere prima.

Le operazioni

Nel frattempo il Napoli sta chiudendo per il centrale mancino Mario Hermoso, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Ancora da definire il futuro di Giovanni Di Lorenzo che piace tanto alla stessa Juventus, particolarmente attiva. Per il centrocampo bianconero è fatta per il brasiliano Douglas Luiz: all'Aston Villa andranno 20 milioni di euro ed i cartellini di McKennie e Iling-Junior. Ora spunta anche il nome di Mason Greenwood del Getafe.

Con le risorse sempre più limitate, anche per far fronte al fair play finanziario, le società italiane scommettono nella speranza di trovarsi in squadra un campione. Ma il pericolo “bidoni” è molto alto. L'Inter è bloccata in attesa di qualche cessione per far cassa e poi reinvestire. La società tranquillizza l'ambiente, confermando che il rinnovo di Simone Inzaghi è cosa fatta. La ricerca del secondo per la porta si sta concentrando su Josep Martinez del Genoa.

L'Atalanta che si ritrova alle prese con l'inaspettato infortunio di Teun Koopmainers, fino a pochi giorni fa promesso sposo proprio della Juve, sta perfezionando il riscatto di Charles De Katelaere dal Milan. Si prospetta invece un'asta per Ederson. «Se dovesse arrivare una proposta di trasferimento, sarà l'Atalanta a doverla accettare per prima», ha dichiarato lo stesso centrocampista al quotidiano sportivo spagnolo As. «Ora voglio fare bene col Brasile, essendo la mia prima convocazione».

Oggetto dei desideri

Il Milan insiste per Joshua Zirkzee in attacco e sta stringendo per il centrale difensivo Diogo Leite dell'Union Berlino. La Lazio con l'arrivo di Baroni in panchina ha cambiato anche le strategie di mercato: ora si punta, soprattutto, sui giovani. È praticamente fatta per l'esterno francese Tchaouna della Salernitana. Piace ElL Khannouss del Genk. Ma il grande colpo potrebbe essere Andrea Colpani del Monza. Proprio i brianzoli hanno ufficializzato l'arrivo di Alessandro Nesta in panchina. L'Udinese, infine ha deciso di interrompere il rapporto con il direttore sportivo Federico Balzaretti.

