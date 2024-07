Thiago Motta costruisce la sua Juve Il Milan è a caccia dell’attaccante 

Thiago Motta sarebbe già arrivato a Torino per prendere contatto con la sua nuova casa calcistica e seguire più da vicino anche le trattative di mercato per dare forma a una rosa che sarà diversa da quella che ha avuto a disposizione Massimiliano Allegri.

Acquisti e obiettivi

Preso Douglas Luiz dall’Aston Villa (al club inglese sono andati anche Barrenechea e Iling Junior), e a un passo dalla firma di Khephren Thuram del Nizza, il club bianconero domani sottoporrà alle visite mediche il portiere Di Gregorio (che prenderà il posto di Szczesny) e deve chiarire la posizione di Rabiot, al momento concentrato sull’Europeo (così ha detto il francese), e di Chiesa, che non sarebbe centrale nelle idee del nuovo tecnico e pare essere indirizzato verso la Roma.Gli obiettivi principali del club restano il difensore Calafiori del Bologna e il centrocampista Koopmeiners dell’Atalanta, anche se sul primo si allungano sempre di più le mani delle big stranieri con l’Arsenal che pare stia per chiudere.

Attaccanti cercansi

Nel mirino c’è anche un attaccante, ruolo che fa difetto però soprattutto al Milan, a caccia di un 9 per sostituire Giroud. I nomi in ballo restano quelli dell’olandese Zirkzee e di Lukaku, con il romanista Abraham a rimorchio, ma bisognerà aspettare, anche perché il centravanti belga sarebbe più attratto dall’offerta del Napoli di Antonio Conte. Sarebbe invece vicina la conclusione delle trattative con il Tottenham per acquistare il difensore Emerson Royal.

Se il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha i suoi pensieri, c’è intanto da segnalare che il suo predecessore, Stefano Pioli, è a un passo dalla firma con il club saudita dell’Al-Ittihad al posto dell’argentino Marcelo Gallardo, dove si troverebbe ad allenare campioni come Ngolo Kanté e Karim Benzema.

Tante operazioni

Sempre in tema di allenatori, il Pisa ha annunciato l’arrivo in panchina di Filippo Inzaghi. L’Atalanta intanto ha trovato l’accordo per Zaniolo, che rientrerà in Italia per 22 milioni dopo l’esperienza al Galatasaray in Turchia e all’Aston Villa in Inghilterra. Il Bologna di Italiano ha ufficializzato l’arrivo di Juan Miranda, 24enne terzino sinistro proveniente dal Betis Siviglia in Spagna.

Restando sui colori rossoblù, il Genoa guidato da Gilardino ha ceduto all’Inter il portiere Josep Martinez, una cessione definitiva per 13,5 milioni più 2 di bonus, e ora cerca un suo sostituto, ma senza fretta, anche perché più in generale il mercato è legato al futuro degli attaccanti Gudmundsson e Retegui. I nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo di Zielinski dal Napoli.

La Capitale si muove

Nella Capitale, la Lazio è in coda proprio per Gudmundsson ma intanto lavora col Manchester United per arrivare all’ala Mason Greenwood, anche se le parti sono al momento sembrano essere distanti.

La Roma invece è vicina all’accordo col Rennes per ingaggiare il centrocampista Enzo Le Fee, mentre è ancora agli inizi la trattativa per arrivare Samu Omorodion, giovane ma promettente attaccante che è di proprietà dall’Atletico Madrid. Lavora sul fronte interno il Napoli per portare alla corte del nuovo allenatore Conte il difensore Alessandro Buongiorno del Torino.

