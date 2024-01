Thiago Motta amaro: traditi dall’euforia 

«L'avvio della partita è stato come volevamo, loro hanno cambiato persino l'assetto difensivo, segno che stavamo facendo bene, molto bene. Ma dopo il gol dovevamo gestire meglio la situazione, ci siamo fatti prendere dall'euforia». Mastica amarissimo, Thiago Motta, che, nonostante un avvio esplosivo e il vantaggio di Orsolini, incassa la terza sconfitta in trasferta dove ha vinto soltanto una volta, contro la Salernitana. E scivola così al sesto posto in classifica.

Il rimpianto

«In realtà abbiamo continuato a giocare anche dopo il gol, ma loro si sono compattati e difesi molto bene», tiene a precisare l’allenatore italo-brasiliano del Bologna che non cerca alibi e non si nasconde quindi dietro le tante assenze, su tutte quella di Zirkee, «Non mi lamento delle assenze, non cerchiamo alibi», risponde chiaramente alla domanda esplicita. «Abbiamo fatto una buona prestazione, certo. Ma non sufficiente, evidentemente, per portare a casa il risultato». Anche perché, puntualizza Thiago Motta, «i giocatori a disposizione c’erano e con loro abbiamo dimostrato di poter vincere».

L’ostacolo

L’atteggiamento del Cagliari ha reso la vita difficile al Bologna. «Soffrire contro le squadre che contro di noi si chiudono non può diventare un'abitudine», avverte Motta. «Anche perché eravamo passati noi in vantaggio, avevamo dunque la possibilità di gestire al meglio al partita. Ma abbiamo concesso troppo. E da questo punto di vista dobbiamo migliorare». (f.g.)

