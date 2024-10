THIAGO MOTTA amarissimo: «Dovevamo chiuderla» 

Paul Pogba torna allo Stadium ma non può esultare per la sua Juventus, beffata dal Cagliari a due minuti dal novantesimo. Il centrocampista francese ci tiene comunque a condividere la presenza allo stadio con i tifosi, attraverso una storia su Instagram. Per quanto il suo futuro sia tutto da decidere ancora, non solo perché è in attesa di ricevere l'ufficialità della riduzione della maxi-squalifica per doping (dovrebbe poter rientrare a marzo dell’anno prossimo). La dirigenza del club ha iniziato a mandargli i primi messaggi. «Aspettiamo la decisione definitiva del Tas, è un grande giocatore ma è fermo da tanto tempo», ha dichiarato il direttore tecnico Cristiano Giuntoli nel pre-gara, lasciando così aperte tutte le porte.

Motta amaro

Intanto, nello spogliatoio bianconero c’è tanta delusione e altrettanta rabbia per l'1-1 finale maturato contro il Cagliari. «È una di quelle partite che danno fastidio e fanno arrabbiare. So che possiamo fare meglio di così», tuona amaramente l’allenatore Thiago Motta in conferenza stampa. «Non l'abbiamo chiusa, così abbiamo subito il loro pareggio». Il rimpianto più grande è indubbiamente l’occasione fallita da Vlahovic pochi minuti prima del rigore di Marin. «Sì, è vero, Dusan ha avuto una situazione importante ma ce ne sono state anche altre, dobbiamo fare meglio», ribadisce il tecnico italo-brasiliano che al triplice fischio si è intrattenuto in un lungo colloquio con l'arbitro Marinelli: «Non ho ancora rivisto l'episodio di Conceicao, ma mi fido di quello che ha visto lui perché era vicino all'azione», la premessa di Thiago Motta che poi tiene a precisare: «Questo diventa un precedente: se un arbitro decide che è simulazione, automaticamente deve essere anche ammonizione e non solo ogni tanto, perché questi comportamenti non fanno bene al calcio. Francisco è onesto, può essere un'occasione per lui per migliorare ancora».

La rabbia del capitano

Anche il capitano Gatti esprime enorme dispiacere. «Non si possono pareggiare partite così, non esiste», il duro commento del difensore bianconero. «E pesa l'atteggiamento di tutti: abbiamo sbagliato qualcosa, ora prepariamoci duramente perché dopo la sosta avremo tre sfide dure e fondamentali da affrontare al 110%».

RIPRODUZIONE RISERVATA