Theo sbaglia ma rimedia, poi il Milan ringrazia Leao 

Como 1

Milan 2

Como (3-4-2-1) : Butez; Goldaniga, Dossena (39’ st Gabrielloni), Kempf; Van der Brempt, Engelhardt (27’ st Perrone), Da Cunha, Fadera; Strefezza (1’ st Caqueret), Diao (45’ st Verdi); Cutrone (45’ st Belotti). Allenatore Fabregas.

Milan (4-3-3) : Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw (22’ st Gabbia), Hernandez; Bennacer (1’ st Musah), Fofana (27’ st Camarda), Reijnders; Pulisic (1’ st Jimenez), Morata (1’ st Abraham), Leao. Allenatore Conceiçao.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : st 15’ Diao, 26’ Hernandez, 31’ Leao.

Note : ammoniti Morata, Bennacer, Thiaw, Jimenez, Musah, Kempf, Leao.

Como. Un Milan ancora incerto strappa comunque il successo a Como al termine di una partita difficile. La conquista della Supercoppa italiana è rimasta sinora un episodio a sé stante: ieri Hernandez prima ha tergiversato su Diao che, arrivato in area, ha infilato Maignan, poi ha rimediato trovando il pareggio dando al pallone una traiettoria imprendibile per il portiere avversario. Quindi Leao con una palombella sull’estremo difensore in uscita ha ribaltato la gara. Il nuovo tecnico Conceicao deve ancora lavorare per dare un’identità ai suoi, intanto però la squadra si è portata a ridosso della zona Europa. La formazione di Fabregas dal canto suo resta un punto sopra i rossoblù.

I padroni di casa nel primo tempo pressano il Milan in tutte le zone del campo, come da direttive del proprio tecnico. Diverse le occasioni su entrambi i fronti ma nessun gol. Nella ripresa arriva la rete del vantaggio del Como, complice la scarsa opposizione di Hernandez che non frena l’avanzata di Diao il quale, in area, tira e infila nell’angolino basso di sinistra. Subito dopo una svirgolata del difensore francese dopo una mischia da calcio d’angolo manda la palla in rete per l’1-1. Quindi il lancio di Abraham per Leao il cui tocco sotto beffa Butez. Nel finale Maignan di piede dice no all’ex Cutrone. Il Milan nel prossimo match contro la Juve non avrà Morata (ammonito, sarà squalificato), Pulisic e Thiaw (infortunati).

