Theo a un passo dall'Al Hilal 

La Juventus e il valzer delle punte. L'arrivo di David non basta a rinforzare la difesa dei bianconeri ma il rebus Vlahovic sembra per ora non lasciare margini di manovra. C'è stato un incontro fra Comolli e Ristic, agente dell'attaccante serbo, ma se non verrà sciolto il nodo del contratto da 12 milioni di euro in scadenza a giugno 2026 (il Milan segue a fari spenti la situazione), la Signora difficilmente rispetterà il programma di prendere un altro bomber. Intanto Gyokeres si allontana: lo Sporting Lisbona lo sta cedendo all'Arsenal per 80 milioni, e Osimhen pare che voglia tornare al Galatasaray. Al Napoli la cosa sta bene, se i turchi pagano la clausola da 75 milioni. Insomma il futuro dell'attacco juventino è ancora tutto da scoprire, perché c'è anche da risolvere con il Paris Saint Germain la questione del rinnovo del prestito di Kolo Muani.

I giallorossi

La Roma pensa all'under 23 da far giocare in Serie C, ma il progetto per ora è irrealizzabile perché nella Capitale e nella provincia non c'è un impianto omologato per la Lega Pro, come sa bene il Trastevere, che anche per questo ha rinunciato al sogno del salto di categoria. Intanto il ds Massara tenta con il Flamengo l'accoppiata Wesley-Leo Ortiz, ma sul difensore centrale ci sarebbe anche la Juve, che rinuncia a Balerdi perché il Marsiglia chiede troppo. De Cuyper è andato al Brightonm da dove potrebbe arrivare O'Riley, centrocampista richiesto espressamente da Gasperini.

Casa Milan

Qui c'è da registrare che Theo Hernandez e Bennacer non sono stati convocati per il raduno, chiaro segnale che andranno via: l'esterno sinistro pare da Simone Inzaghi all'Al Hilal, se i sauditi pagheranno i 25 milioni richiesti dai rossoneri. Ne offrono venti. Per il secondo è in piedi un discorso con il Marsiglia, e se si chiuderà il Milan cercherà di concludere per Jashari, per il quale ha offerto al Bruges 32,5 milioni più bonus. Per la fascia destra piace Pubill, oro olimpico con la Spagna a Parigi, ma l'Almeria vuole 15 milioni. Per l'attacco l'obiettivo è Retegui, per il quale l'Atalanta non fa sconti e chiede 50 milioni.

Le altre squadre

Il Bologna ha ufficializzato Vitik e ha detto no a un'offerta del Galatasaray per Lucumi, mentre il Lilla ha messo tra i partenti Zhegrova e il Napoli sembra interessato, soprattutto se non avrà Ndoye. Il Genoa stava per mettere a segno un colpo spettacolare con Vardy ma il tecnico Vieira ha bocciato l'arrivo dell'attaccante del Leicester: non lo vuole. L'Inter sogna l'atalantino Ederson e vuole definire il futuro di Calhanoglu e la Fiorentina, se non dovesse rimanere Kean, pensa di chiedere Endrick al Real Madrid, visto che il brasiliano potrebbe lasciare il Bernabeu con la formula del prestito. Intanto, il Betis insiste per Mandragora. La Lazio pensa a Insigne, in uscita dal Toronto, ma prima deve risolvere, e non sarà facile, il problema dell'indice di liquidità.

