Theandric trova casa a Sant’Eulalia E il 4 aprile arriva live Moses Concas 

Proseguono al Teatro Sant’Eulalia di Cagliari gli appuntamenti della sesta edizione del festival teatrale “Marina Nonviolenta”, organizzato da Theandric Teatro Nonviolento con la direzione artistica di Maria Virginia Siriu.

Giovedì 4 aprile alle 21 la musica sarà protagonista con il poliedrico armonicista Moses Concas, in scena con lo spettacolo “Armonica e Libertà”, un viaggio tra passato e presente dove l’armonica e le launeddas si incontreranno per attraversare generi musicali e approfondire temi sociali di storica rilevanza. Dalle ballate dedicate a Grazia Deledda e Maria Lai si approderà a una musica moderna e poliglotta per celebrare la prima volta su un palcoscenico cagliaritano per l’artista vincitore dell’edizione di “Italia’s Got Talent” nel 2016. Moses sarà affiancato da Lucio Manca al basso e Matteo Muscas alle launeddas, trunfa e sulittu.

“Theandric trova così casa al Sant’Eulalia «e invita tutti a far parte di quella che si prospetta come una ricca comunità artistica», spiega Maria Virginia Siriu, direttrice artistica della manifestazione. «Il complesso del Sant’Eulalia, un luogo storico di accoglienza, si arricchisce con l'arrivo di Theandric, di un progetto artistico e culturale di spicco».

