The Weeknd e Lily-Rose Depp dopo Cannes approdano in tv con “The Idol” 

Doveva essere una critica alla sessualizzazione dei progetti di casa Hollywood ma è stata giudicata troppo sessualizzante dalla critica. “The Idol”, da lunedì prossimo su Sky e Now, con le sue atmosfere da thriller erotico, è stata presentata a Cannes e subito sono nate le polemiche, nonostante una standing ovation di 5 minuti tributata al regista. Ideata e diretta da Sam Levinson insieme al cantante The Weeknd, la serie vede protagonisti lo stesso artista canadese e Lily-Rose Depp nei panni di una celebrità della musica che vive un momento difficile della sua carriera. Ha avuto un esaurimento nervoso, ha cancellato il suo tour e sul web circolano immagini compromettenti. Sarà l’incontro con l’ambiguo manager di un club Tedros Tedros (The Weeknd), invischiato in una pericolosa setta, a trascinarla negli abissi più profondi e oscuri dell’industria musicale e non solo. La serie vede la partecipazione di Jennie Kim delle Blackpink e Anne Heche, l’attrice scomparsa lo scorso agosto. (gr. pi.)