“The Voice Senior” va a Quartu Diana Puddu è la campionessa 

Gli applausi, i sorrisi, il batticuore, le lacrime e quel senso di rivincita che Diana Puddu già provava il giorno in cui si è iscritta a “The Voice Senior”, poche settimane fa. E ora è la vincitrice . E con lei tutti quelli che hanno commentato e seguito, che l’hanno sostenuta e abbracciata dal vivo e da lontano.

Sessant’anni, di Quartu, casalinga, moglie e mamma, una voce che ha saputo subito far balzare il cuore, che ha fatto girare, di scatto e sorpresi, tutti e quattro i giudici della gara. Anche se è stato Gigi D’Alessio a sceglierla. E l’ha ribadito ieri notte, durante la lunga diretta, paragonando la sua voce al mare cristallino della Sardegna. Punta tutto su “Ti Sento” dei Matia Bazar, poi Anna Oxa, e ancora i Matia Bazar come cavallo di battaglia per il finale. E tutto questo senza aver mai studiato musica.

«Quando scendo dal palco torno ad essere Diana, la casalinga». Che fa la spesa, sta con i genitori. E canta per gioco col gruppo New Karalis insieme al marito Paride Pusceddu. Una vita dove ogni sogno è possibile, con la grinta e la dolcezza di una ragazza sessantenne. Con una voce che graffia, prende, accarezza. Che risponde online ai commenti dei fan come un’amica, e, poche ore prima di esibirsi, ringrazia tutti su Instagram, perché questa esperienza le ha ricordato quanto «la musica unisca, riempia, viva dentro ognuno di noi».

