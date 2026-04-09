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10 aprile 2026 alle 00:25

“The Testaments” 

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Ha debuttato giovedì su Disney+ “The Testaments”, la serie spin-off di “The Handmaid’s Tale” ispirata al romanzo uscito nel 2019, 30 anni dopo “Il racconto dell’Ancella”. I primi tre episodi sono già disponibili e saranno seguiti da uno a settimana per un totale di dieci puntate.
Al centro della narrazione c'è Agnes McKenzie, in apparenza devota e felicemente integrata nel mondo autocratico e cupo di Gilead, interpretata da Chase Infiniti. «È stato un anno incredibile", ha detto in conferenza stampa l’attrice 25enne, reduce dal successo del thriller da Oscar “Una battaglia dopo l’altra”, in cui era la figlia dell’ex miliziano Leonardo DiCaprio.

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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