Ha debuttato giovedì su Disney+ “The Testaments”, la serie spin-off di “The Handmaid’s Tale” ispirata al romanzo uscito nel 2019, 30 anni dopo “Il racconto dell’Ancella”. I primi tre episodi sono già disponibili e saranno seguiti da uno a settimana per un totale di dieci puntate.

Al centro della narrazione c'è Agnes McKenzie, in apparenza devota e felicemente integrata nel mondo autocratico e cupo di Gilead, interpretata da Chase Infiniti. «È stato un anno incredibile", ha detto in conferenza stampa l’attrice 25enne, reduce dal successo del thriller da Oscar “Una battaglia dopo l’altra”, in cui era la figlia dell’ex miliziano Leonardo DiCaprio.