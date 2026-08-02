“The Sopranos”, addio a Big Pussy Ma quel finale di serie resta negli annali 

Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero ha raggiunto nell'aldilà il suo boss Tony Soprano: Vincent Pastore, il caratterista italoamericano, celebre per i ruoli da gangster che nella pluripremiata serie di Hbo sui mafiosi del New Jersey, aveva interpretato per due stagioni il “soldato” di Cosa Nostra diventato informatore dell'Fbi, è stato trovato morto nella sua casa di City Island, nel Bronx, dopo giorni in cui non aveva più dato notizie di sé. Aveva 80 anni e secondo gli amici sarebbe morto nel sonno.

Il soprannome di “Big Pussy” non era stato dato al suo personaggio per ragioni oscene: Bonpensiero aveva iniziato la sua carriera di delinquente come topo di appartamento al fianco di Gennaro “Little Pussy” Malanga. Indimenticabile il finale della seconda stagione in cui per Salvatore arriva il momento della resa dei conti: l’inevitabile esecuzione per mano di Tony Soprano (John Gandolfini), Paulie Gualtieri (Tony Sirico) e Silvio Dante (Steven Van Zant) resta tra le scene più memorabili dell'intera serie.

«Pensavo che Big Pussy fosse un uomo dal cuore d’oro ed ho scelto io di interpretarlo in quel modo», raccontava Pastore, che era approdato tardi alla recitazione a 42 anni dopo una carriera di due decenni da autista di limousine e poi gestore e infine proprietario di un locale notturno a New Rochelle, la cittadina dello stato di New York dove era nato nel 1946, il padre bidello di una scuola e la madre casalinga.

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