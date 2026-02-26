The Smokers domani notte al Fabrik 

Una perla dell’ecosistema rock isolano, che ritorna in formato nuovo: domani notte il Fabrik di Cagliari, in via Mameli 216, sarà teatro della presentazione di “R-Esistenza”, esordio discografico della band The Smokers, già pubblicato sugli streaming il 25 marzo dell'anno scorso e oggi finalmente disponibile in formato vinilico. Appuntamento alle ore 21 in una nuova prova di vitalità di una scena locale che conta già i suoi anni, ma senza mai perdere l’energia originale.

Formati quasi nove anni fa nel capoluogo, The Smokers si compongono di Stefano Cossu (basso), Andrea Scano (chitarra), Ivano Pisanu (voce), Andrea Giglio (tastiere) e Luca Salaris (batteria), inizialmente dedicandosi per qualche anno a esibirsi da cover band nei locali dell'hinterland. Dopo qualche tempo, prende però sopravvento fra i membri la voglia di poter esprimere appieno un'identità musicale coerente e personale, cogliendo ispirazione tanto da blues e rock delle radici quanto dal cantautorato italiano e aggiungendoci sonorità brit e alternative.

Viene così forgiato lo stile che si traduce in un rock di spessore, melodico e avvolgente dai testi introspettivi, scritti in italiano: e “R-Esistenza” ne è perfetta testimonianza, offrendo finalmente alla band uno spazio autentico e personale. La serata di sabato al Fabrik sarà la prima presentazione ufficiale del disco dal vivo, ultima tappa di un percorso musicale che viene coronata dall'uscita del vinile il giorno stesso, disponibile all'acquisto nel locale durante la serata.

