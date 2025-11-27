“The Smashing Machine” La redenzione di The Rock 

C’era chi non credeva che Dwayne Johnson sarebbe mai riuscito ad aggiudicarsi un ruolo da grande attore drammatico. Conosciuto all’inizio della carriera come il carismatico “The Rock”, esibendosi sui ring della World Wrestling Federation, la star internazionale ha presto ritagliato uno spazio nel panorama hollywoodiano, distinguendosi rapidamente tra i volti più noti delle produzioni mainstream, e oggi ricordato soprattutto tra i protagonisti del franchise di “Fast & Furious”. Ma, come spesso accade, il circuito delle celebrità tende a etichettare le proprie risorse artistiche con categorie limitanti e permeate di pregiudizio. Così è successo a lui, che, finito relegato negli stereotipi attoriali, ha creduto per anni di non possedere la stoffa dei colleghi premiati sui palchi delle kermesse più prestigiose. Eppure, la vita sa riservare talvolta l’occasione per un cambiamento drastico: con “The Smashing Machine”, film diretto dal giovane e affermato Bennie Safdie, Johnson si mostra come mai lo avevamo ammirato prima. Ripercorrendo la storia di Mark Kerr - campione sportivo e pioniere nel mondo delle arti marziali miste - assistiamo al declino e alla rinascita di un uomo che ha fatto della propria passione un’esperienza quasi simbiotica, scandita sia dalle sfide sul campo sia da quelle interiori.

La storia

Tra il 1997 e il 2000, Mark Kerr è già un affermato esperto di lotta libera. All’epoca del tour brasiliano World Vale Tudo Championship, è ancora imbattuto e considerato tra i favoriti agli scontri che lo attendono. A ostacolarlo, tuttavia, sono un’inclinazione morbosa al lavoro e una crescente dipendenza da oppiacei, che a poco a poco influenzano la relazione con la compagna Dawn Staples, anch’essa afflitta da problemi di insicurezza affettiva. Sforzandosi di far coincidere amore e carriera, Mark affronterà i propri intimi fantasmi e il terrore assillante della sconfitta, senza rinunciare al calore e al conforto di chi gli sta vicino.

Lo stile

A proiettarci immediatamente nell’epoca contribuisce la scelta di un look dai colori sporchi e con una grana dell’immagine che ricorda le pellicole da 35mm. A ciò si aggiunge l’uso frequente di riprese a mano libera, ideali per conferire maggiore immersione e concretezza. Compiendo una perfetta osmosi, regia e scrittura sorreggono i temi portanti del racconto: dalla paura del fallimento alla distanza emotiva, dal comportamento ossessivo alle difficoltà comunicative; in un percorso di rinascita che fa dell’errore un’occasione preziosa per rimettersi in gioco. A eccellere in questo senso sono soprattutto i dialoghi, capaci di individuare i punti oscuri del legame di coppia senza scivolare in giudizi perentori. Insieme a un accorto utilizzo delle scene d’azione, le performance degli attori completano magnificamente il cerchio: in bilico tra gentilezza e crollo psichico, tra sportività e incrollabile tenacia, Johnson si apre a un’emotività mai esplorata prima, regalandoci la miglior interpretazione della sua filmografia fino ad oggi. Al suo pari, Emily Blunt sfoggia una struggente fragilità, pienamente immersa nei conflitti che la sovrastano. Ci troviamo perciò davanti a un biopic di mirabile fattura, con un Johnson finalmente pronto a sfoggiare le sue carte migliori. Una dimostrazione di talento che - siamo certi - non tarderà a ripetersi nei progetti futuri.

