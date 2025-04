“The Shrouds” Il maestro David Cronenberg e quei segreti da dimenticare 

Dopo il body horror “Crimes of the future”, David Cronenberg cambia prospettiva in “The Shrouds: segreti sepolti”; coraggioso intreccio di elementi sci-fi ed investigativi per osservare da una nuova lente l’esperienza dei distacchi emotivi.

Travolto dalla scomparsa della moglie, Karsh gestisce diverse attività imprenditoriali che includono il settore funerario. La società Gravetech permette di seppellire i corpi monitorando con delle videocamere lo stato di deperimento, al fine di aiutare l’utenza ad elaborare la distanza dalla persona defunta. Per questioni di natura etica, un gruppo di sovversivi devasta il cimitero dove si mantengono queste particolari tombe. Motivato a scoprire i responsabili, Karsh finirà coinvolto in misteri che includono le ricerche segrete nel campo biomedico e gli interessi di chi vuol sfruttare le sue tecnologie per scopi ignoti. Unico nel modo di riflettere su tematiche così complesse, Cronenberg pone al centro una scrittura stratificata e densa di contenuti; attorno a cui ruota una regia che, senza improbabili movimenti di camera, valorizza il rigore formale ed estetico delle immagini. Oltre alla componente fantascientifica, trova spazio l’elemento onirico: specie nel gioco di contrasti in cui il sogno e il ricordo si confondono in modo imprevedibile. Oggi come allora, il cineasta persegue la via della libera espressione; starà allo spettatore unire poco a poco i tasselli senza farsi spaventare dall’enigmaticità della sua opera. Chi lo farà, coglierà una metafora colta ed elaborata sul concetto di perdita, e una buona occasione per riconoscere un genio creativo come pochi altri. (g. s.)