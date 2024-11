The Shot con Ruido entra in “Sala Prove” 

The Shot è il protagonista di “Sala Prove”, il programma di Radiolina, dedicato agli artisti sardi, curato e condotto da Ruido. Nato in Camerun, il protagonista di oggi ha trovato la sua seconda casa in Sardegna fin dalla sua infanzia. La sua musica riflette un profondo intreccio di sfide personali e conquiste, trasformando ogni melodia in una narrazione autentica del suo percorso di vita. Il suo viaggio musicale si è radicato nell'afrobeat, creando una fusione unica tra le sue radici africane e le influenze italiane.