“The Penitent” e la bravura del nostro Luca Barbareschi 

Certo non si può negare che la figura di Luca Barbareschi abbia fatto discutere in svariate occasioni. Attore, regista, politico e conduttore, il personaggio pubblico deve sua notorietà non solo ai trascorsi nel mondo dello spettacolo, ma anche a vecchie dichiarazioni ritenute provocatorie e ad una storia parlamentare che può considerarsi sicuramente atipica. Aldilà delle opinioni spese in merito, il passato artistico dello showman testimonia una prolifica attività che più volte ha saputo distinguersi con prove interpretative non trascurabili. Ad oggi, lontano dal frastuono mediatico, il cineasta torna a scommettere sulla proprie doti per costruirsi attorno un titolo dalle forti ambizioni.

La storia

Insieme allo straordinario contributo di David Mamet, unanimemente riconosciuto tra i più autorevoli drammaturghi e sceneggiatori americani sulla scena contemporanea, “The Penitent” adopera il legal drama per creare tra i suoi personaggi una profonda relazione dialogica, ponendo in ballo il problema dell’etica tanto nella professione di fede quanto nell’interpretazione del codice giuridico. Carlos David Hirsch è un accreditato psichiatra che esercita a New York. Fervido studioso della religione ebraica, ha seguito in cura un ragazzo divenuto responsabile di un mass shooting durante una lezione universitaria. Dopo aver causato la morte di alcuni studenti e aver rivelato la propria omosessualità, l’omicida perde interesse agli occhi della stampa; l’attenzione passa così al suo terapeuta per il sospetto di aver instillato nel paziente dei pensieri omofobi. Messo alla gogna su tutti i giornali, il dottor Hirsch prova a schermarsi dalle potenziali accuse senza tradire la deontologia professionale. Per dimostrare la responsabilità legale dell’imputato, inoltre, la corte può decidere di consultare gli appunti privati del professore, che potrebbero far luce sulle fasi cruciali della terapia e decretare in modo più attendibile un’attribuzione di colpa. Ma ciò implicherebbe allo stesso tempo la rottura di un accordo per la riservatezza dell’assistito. Come far valere la propria innocenza senza scendere a patti con la questione morale?

Da applausi

Siamo di fronte a un esempio di cinema in cui il meccanismo del botta e risposta, prima ancora degli sviluppi di trama, determina il tono complessivo di tutta l’operazione. A partire dalla figura articolata del protagonista, mosso dalla ricerca di un significato più intimo e spirituale ai propri scopi, assistiamo tra i soggetti a un rimbalzo serrato di posizioni e intenzionalità, che determinano una pluralità di significati ove tutto può esser messo in discussione e apparire più o meno lecito a seconda del punto di vista considerato. Oltre ai movimenti di camera capaci di conferire agli scambi di battute il giusto ritmo e dinamicità, la penna di Mamet permette a Barbareschi, tra le infinite stratificazioni della sceneggiatura, di affacciarsi a un ruolo principale estremamente sfaccettato, ove alla messa in gioco totale del proprio credo si contrappongono le crepe dell’incertezza e il timore di perdere tutto. In questo senso, “The Penitent” è un biglietto da visita che l’attore può collocare in cima tra le sue migliori interpretazioni, testimoniando al contempo la volontà di cimentarsi con scritture sceniche in grado di mostrare, oltre ai chiaroscuri, un innegabile fascino e spessore.

RIPRODUZIONE RISERVATA