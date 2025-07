“The Night of Super Fight 9” a Iglesias: tricolore in palio tra Zucca e Buonamico 

Iglesias. È l’incontro più atteso ed è valido per il titolo italiano Wbc/Am: stasera a Iglesias, nella palestra N.2 di via Toti, l’atleta di casa Matteo Zucca affronta Luca Buonamico (Team Tagliente). Per “The Night of Super Fight 9”, manifestazione di muay thai e kick boxing, organizzata da AliasGym in collaborazione con il Comune, dalle 20, sono in programma altri incontri: sette professionistici (due femminili), due a contatto leggero e tre dilettantistici.

Nella sezione dilettanti, categoria 63 kg, si affronteranno Enrico Cuccu (62,15 kg) contro Mario Corcione (62,70 kg). Nella stessa fascia di peso, Daniele Friargiu (62,20 kg) incrocerà i guantoni con Onofrio Bonerva del Team Tagliente (63,55 kg). Infine, Giovanni Fulgheri (65,55 kg) se la vedrà con Andrea Rossi (65,95 kg), mentre Maria Cicilloni se l vedrà con Noemi Rinetti.

Per quanto riguarda i match a contatto leggero, Mattia Tappara (Wolves Den Monserrato 61,40 kg), afronta Angelo Flamingo (61,35 kg). Due gli incontri femminili: nNella categoria 65 kg si affronteranno Alessandra Manenti (56,45 kg) e Melissa Osuf; nella 45 kg, Elisabetta Solinas (Taipan Gym, 44,30 kg) combatterà contro la spagnola Nerea Rubio (44,85 kg).

Il clou sono i match professionistici: Tyro Muru (66,75 kg) affronterà Badr Ghazi (67,10 kg). Sempore nei 67 kg, Federico Mazza (Team Smyab Quartu Sant’Elena, 66,25 kg), combatterà contro Muzzi Hamdaoui (65,85 kg). In chiusura, nella categoria 57 kg, Francesco Sotgiu della Taipan Gym (55,90 kg) salirà sul ring per sfidare Lucas Porst (54,70 kg).

