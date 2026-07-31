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A Porto Flavia
01 agosto 2026 alle 00:13

“The New Tango” domani al tramonto 

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Prosegue con un appuntamento dedicato alle sonorità del tango contemporaneo la X edizione de “I Tramonti di Porto Flavia”, la rassegna organizzata da Anton Stadler ETS con la direzione artistica del maestro Fabio Furia, che anche quest'anno porta la grande musica in uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna.

Domani, alle 20.30, nello straordinario scenario dell'area mineraria di Porto Flavia, il pubblico potrà assistere al concerto del Blue Tango Quartet, protagonista dello spettacolo “New Tango”, un viaggio musicale capace di intrecciare la tradizione del tango argentino con linguaggi contemporanei, improvvisazione e raffinate contaminazioni timbriche.

“The New Tango” è, infatti, il titolo dell’album firmato Astor Piazzolla e Gary Burton registrato live durante il festival jazz di Montreux del 1986. Le partiture dei brani originali, in gran parte composti appositamente per Gary Burton, sono andate perdute e ad oggi niente è stato ancora pubblicato. Sotto i riflettori, proprio Fabio Furia (bandoneon), con Giacomo Riggi (vibrafono), Giovanni Chiaramonte (contrabbasso) e Marco Schirru (pianoforte).

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