“The Movie Time Machine” a Cagliari Sessanta artisti per una “cine-mappa” 

Al Conservatorio di Cagliari fervono i preparativi per la messa in scena dello spettacolo “The Movie Time Machine – A cinematic musical”, un fantastico viaggio musicale dentro la storia del cinema a cura della compagnia cagliaritana EllioT, che venerdì, sabato e domenica coinvolgerà (interamente dal vivo) 60 performer tra cantanti, musicisti, attori e ballerini.

Il musical (con la sceneggiatura originale di Massimiliano Defraia, vede lo stesso Defraia alla regia insieme a Cristina Melis, con le scenografie di Francesco Defraia, il light design di Emanuele Pascariello, gli arrangiamenti musicali di Alessia Melis e Andrea Pani, le coreografie di Valentina Masci e Alessia Melis e il coordinamento di Giacomo Melis) ripercorre alcuni tra i capisaldi della storia del cinema seguendo un percorso in cui le tappe sono rappresentate musicalmente all’interno di una “cine-mappa” costituita da film memorabili che vanno dalla fine degli anni ’50 fino agli anni ’90. Gli interpreti principali sono Rebecca Anichini (nel ruolo di Silvia) e Alessandro Verbicaro (nel ruolo di Marco), insieme a Francesca Boi, Elena Piras, Giovanni Guiso e Riccardo Usala.

Il costo dei biglietti è di 23 euro in platea, e 20 euro in galleria. Per informazioni tel. 351 8070577. Lo spettacolo andrà in scena alle 21 nei giorni di venerdì e sabato, alle 19 domenica.

RIPRODUZIONE RISERVATA