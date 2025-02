“The Missing Boys” di Davide Catinari L’ultima proiezione domani a Cagliari 

Domani alle 19.15 nella Sala Truffaut del Cinema Odissea a Cagliari appuntamento con la terza replica del film “The Missing Boys”, scritto e diretto da Davide Catinari con la collaborazione di Mario Marino.

Prima di un tour nella sale italiane che sarà annunciato a breve, il docufilm sulla scena new wave isolana ritorna sullo schermo del centro di cultura cinematografica di viale Trieste per una nuova proiezione, l’ultima prevista in città. Il progetto "The Missing Boys” nasce come spunto di riflessione generazionale sullo stato dell’immaginario che ha caratterizzato il passaggio tra la fine degli anni ‘70 e i primi anni ‘80, sino al tramonto di quell’onda che ha generato una rivoluzione planetaria capace di trasformare estetica e sociale. I “ragazzi scomparsi” sono coloro che non si sono nascosti dietro la loro gioventù, senza perdere di vista quell’onda che gli passava a fianco, rifiutando l’eredità dei loro padri e fratelli maggiori. Il film si sviluppa quindi su due livelli narrativi: il primo è quello della memoria, ricostruita attraverso le testimonianze dei testimoni di quella stagione, il secondo è quello del “missing boy”, un ragazzo poco più che ventenne che esprime le sue emozioni dall’interno di una dimensione temporale parallela, generando così un limbo sospeso tra passato e presente.

L’evento sarà introdotto da una breve presentazione del regista. Per informazioni, Cinema Odissea, telefono 070 8582676 - 3911375730.

