The Mandalorian La saga stellare adesso cala il tris e si affida ancora a Pedro Pascal 

Din Djarin e Grogu sono ancora insieme e la serie “The Mandalorian” (su Disney+), arrivata alla terza stagione, potrebbe andare avanti ancora a lungo. Così afferma lo showrunner Jon Favreau. Ma dove eravamo rimasti? All’addio tra Baby Yoda e Mando (sempre impeccabile Pedro Pascal) e con l’ingresso nella storia di un giovane Luke Skywalker.

Nel frattempo gli appassionati avranno senz’altro seguito “The Book of Boba Fett”, altro spin off dell’universo Star Wars, in cui Luke impartisce lezione a Baby Yoda per aiutarlo a controllare la Forza e si portano avanti le vicende che in The Mandalorian ritroveremo. Così il cacciatore di taglie e il suo tenero compagno arrivano su Mandalore dove troveranno Bo-Katan sempre più assetata di potere (Katee Sackhoff), che si mostra ostile nei confronti del Mandaloriano. Tra vecchi alleati e nuovi amici e avversari: la Nuova Repubblica (erede della Repubblica Galattica e dell’Alleanza Ribelle) lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. (gr. pi.)