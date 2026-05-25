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Sant’Antioco.
26 maggio 2026 alle 00:20

The Kooks e i Mogwai all’arena fenicia 

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Saranno i The Kooks, storica band britannica tra i simboli della scena indie rock, i protagonisti del secondo giorno del Sulky Rock 2026 arricchendo un cartellone già di tutto rispetto.

Il gruppo inglese salirà sul palco dell’Arena Fenicia il 29 agosto. Gli organizzatori portano in Sardegna uno dei nomi più amati della generazione indie anni 2000. Dopo il successo mondiale di album diventati veri e propri manifesti del rock indipendente, il gruppo rappresenta infatti un colpo di assoluto prestigio per la manifestazione. La loro presenza promette di attirare migliaia di appassionati da tutta l’isola e non solo, consolidando il ruolo del Sulky Rock tra gli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana.

L’annuncio per i The Kooks arriva dopo quello dei Mogwai, autentiche leggende del post-rock europeo, attesi invece il 18 agosto sempre all’Arena Fenicia. In quella serata spazio anche ai concerti dei Ditz e dei Sick Tamburo, in un cartellone che punta a unire sonorità diverse ma accomunate da una forte identità artistica. Emerge la volontà del festival di costruire un programma capace di parlare a pubblici differenti, mantenendo però una linea musicale coerente e di qualità. «Abbiamo lavorato a un’edizione di altissimo profilo - ha detto l’assessore alla cultura Luca Mereu - con artisti che hanno segnato la storia recente della musica alternative e indie rock internazionale. Il Sulky Rock è ormai diventato uno dei festival alternative rock più importanti d’Italia e continua a crescere grazie a una proposta artistica credibile, moderna e capace di creare attenzione anche fuori dalla Sardegna oltre a generare un importante valore economico e turistico per il territorio».

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