The Kolors oggi a San Teodoro 

La stagione della grande musica non è finita, San Teodoro si prepara stasera (alle 22) ad accogliere i The Kolors in piazza Gallura. Ingresso gratuito.

Protagonista assoluto sarà il gruppo italiano che, con il brano “Italodisco”, scritto da Stash e Davide Petrella, e prodotto da Stash, Zef e Starchild, è stato uno dei più gettonati dell’estate. “Italodisco” è un omaggio al genere che negli anni ’80 ha portato l’Italia ad essere un punto di riferimento per la musica elettronica. The Kolors attingono a piene mani dai maestri di quegli anni, tra Giorgio Moroder e Righeira, inaugurando in questo modo un nuovo capitolo nel loro percorso musicale. Cassa dritta e vibes nostalgiche si mescolano a immagini nitide e riferimenti precisi ad alcuni marchi di fabbrica della disco music italiana. La serata organizzata dalla R&G Music ed è finanziata dal Comune di San Teodoro.

