“The Jazz Club Network”, ascoltare è un piacere 

Tre mesi in compagnia dei grandi maestri mondiali del jazz. Da venerdì 3 ottobre fino a sabato 13 dicembre, i palcoscenici cagliaritani del Teatro Massimo, del Jazzino Music Club e del Vecchio Mulino di Sassari accoglieranno l’ottava stagione di “The Jazz Club Network” prestigioso circuito di concerti organizzato da CeDAC in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino. Concerti rigorosamente dal vivo che faranno vibrare le platee dei tre palcoscenici isolani promettendo un'esperienza musicale di altissimo livello.

L’anteprima

Apripista della robusta carrellata di live, “Mediterranean Art Ensemble”, un appuntamento straordinario (non inserito nel circuito) capitanato da Gavino Murgia, in scena il 2 e 3 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari (M2, ore 21). Sul palco, Gavino Murgia è affiancato da una formazione d'eccezione che include Famoudou Don Moye, storico batterista e co-fondatore dell'Art Ensemble of Chicago, di cui è membro permanente dal 1969. Da oltre cinquant'anni, Moye continua a esibirsi e registrare con il gruppo, portando sul palco un'eredità musicale inestimabile. La band si completa con tre eccellenze della scena jazz italiana: Claudio Cesar Corvini alla tromba, Mauro Ottolini al trombone e Aldo Vigorito al contrabbasso. Il gruppo rende omaggio a Lester Bowie, figura leggendaria e co-fondatore dell'iconica Art Ensemble of Chicago grazie a un suggestivo viaggio sonoro che unisce la tradizione della “Great Black Music” con un dinamismo contemporaneo, evocando sia le atmosfere primitive delle foreste africane sia le pulsazioni ritmiche della frenetica New York.

La prima

Giunto quest’anno all’ottava edizione, il cartellone di “The Jazz Club Network” è pronto dunque ai nastri di partenza venerdì 3 ottobre con una carrellata di artisti le cui cifre stilistiche sono tra le più originali della storia del jazz moderno e contemporaneo. Un ventaglio di proposte studiate per accontentare i tanti gusti musicali degli spettatori: dall’eccellenza del jazz newyorchese, al virtuosismo e all’innovazione nel jazz britannico, dallo swing made in Italy, alle rime di resistenza poetica fino alle contaminazioni tra jazz e flamenco. Il sipario si alza a Sassari (repliche il 4 e il 5 ottobre al Massimo di Cagliari), con Mark Whitfield Jr. & Alexander Claffy Quartet, ovvero l’eccellenza del jazz newyorchese. Mark Whitfield Jr è un vero maestro innovatore alla batteria, Alexander Claffy, una stella nascente del contrabbasso. A completare l’ensemble, due pilastri del jazz moderno: il virtuoso del sax Seamus Blake e l'iconico pianista e Grammy winner David Kikoski.

