The Jackal e l’agenzia “Pesci piccoli” 

Prima Youtube (era il 2006) e i social, poi il web con la serie “Lost in Google”, il cinema, ora ancora la Tv (dopo “Don Matteo”) con una comedy a puntate che si chiama “Pesci Piccoli – Un’agenzia, molte idee, poco budget” che è approdata da qualche giorno in streaming su Amazon Prime Video. I protagonisti sono The Jackal, il collettivo napoletano (alcuni di loro si conoscono dai tempi dell’asilo) oramai divenuto una casa di produzione che si è lasciato dirigere da uno di loro, Francesco Ebbasta (Capaldo), per sei episodi.

Allora eccoli: Ciro (Priello), Fabio (Balsamo), (Gianluca) Fru e Aurora (Leone), amici e colleghi impegnati nel lavoro quotidiano in un’agenzia che si occupa di digitale e che sogna in grande ma si deve adattare a quello che offre il mercato, tra brand provinciali sfigati, richieste assurde e piccoli influencer tragicomici, fino all’arrivo di una nuova manager che vuole rinnovare l’agenzia. La donna, appena declassata, è determinata a dimostrare quanto vale, e chi ne farà le spese? I comici che conosciamo non saranno soli a vivere momenti divertenti, storie d’amore e colpi di scena dal momento che sono previste delle comparse importanti come Achille Lauro, Herbert Ballerina, Giovanni Muciaccia e Valentina Barbieri. Sarà più importante avere milioni di follower su TikTok per avere successo o essere circondati dagli amici giusti e dalla semplicità?

