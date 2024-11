“The first collection” per i due anni della Social Gallery 

Compleanno con il botto per la Social Gallery di via Porcu, lo spazio del regista Giovanni Coda che da due anni ospita mostre e altre iniziative nel cuore della via dello shopping.

Per celebrare il traguardo del secondo anniversario sono arrivati in tanti al taglio del nastro della mostra “The first collection”. Alle pareti le opere di Alessia Anchisi, Antonio Pillitu, Bibi Elle, Emanuela Puddu, Gianluca Chiai, Giusy Calia, NostraSanctissima, Matteo Piccioni, Matteo Sabino, Paola Pintus, Roberto Meloni, Rugiada Cadoni e Davide Gratziu che avevano già esposto, singolarmente in precedenza.

La scommessa è stata vinta: aprire nel cuore della via del commercio, laddove i negozi purtroppo hanno chiuso uno dopo l’altro in troppi, una nuova idea di attività che non fosse un negozio di abbigliamento o simile, ma uno spazio per l’arte, un punto di ritrovo dove fare e parlare di cultura. «Sono molto contento di questa giornata», ha detto Giovanni Coda all’inaugurazione, «e delle tante persone che sono venute a trovarci per festeggiare insieme a noi». La mostra resterà aperta fino al 29 novembre e si potrà visitare dal martedì al sabato dalle 18 alle 20,30.

