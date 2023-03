“The English”: il western con Emily Blunt 

Il ritorno del western, genere scelto un po’ da tutte le piattaforme, stavolta mette in primo piano una donna. “The English” (su Paramount+) è un classico del genere che unisce anche il dramma e in sei episodi vede l’aristocratica inglese Cornelia Locke, interpretata da una Emily Blunt mai vista così, muoversi nelle polverose lande dell’America centrale del 1890 - diretti nella nuova città di Hoxem, Wyoming - dove si stanno mettendo le basi per la nascita degli Stati Uniti. Sulla sua strada verso la ricerca del responsabile della morte del figlio, lady Locke incrocia Eli Whipp (Chaske Spencer), un ex scout di cavalleria Pawnee desideroso di rivendicare un pezzo di terra che gli era stata promessa in cambio dei suoi sacrifici.

La donna, molto estroversa e appassionata di oroscopo, e il nativo, parecchio taciturno, scopriranno di avere tanto in comune, a partire dalla mancanza di diritti e per finire con la voglia di vendetta. Ma “The English” porta avanti anche l’indagine dello sceriffo Robert Marshall (Stephen Rea) e della giovane vedova Martha Myers (Valerie Pachner) su una serie di omicidi irrisolti avvenuti proprio a Hoxem. La serie, scritta e diretta da Hugo Blick è ricca di scene crude così come il genere vuole, ma strizza l’occhio a una discreta dose di umorismo fin dalla prima puntata con una star come Ciaran Hinds (“Belfast”) ma anche con Toby Jones (da “Indiana Jones” a “The Pale Blue Eye”).

