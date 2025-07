“The End”, utopie apocalittiche 

Non esistono limiti alla fantasia nel portare l’attenzione su un tema delicato. Sia coi metodi più convenzionali che tramite espedienti insoliti, il cinema si adatta con elasticità tanto a un momento di relax quanto all’occasione per un confronto acceso, specie su questioni scottanti che richiedono un’analisi attenta e una presa di posizione consapevole. Tra i molti linguaggi dell’arte, anche il musical ha dimostrato di saper conciliare la propria pluralità espressiva con l’urgenza di certi dibattiti: un esempio emblematico è il classico “Rent” di Jonathan Larson, che racconta la precarietà degli aspiranti artisti e lo spettro incombente dell’AIDS.

La pellicola

Con un’operazione coraggiosa e ispirata, il regista Joshua Oppenheimer unisce musica e prosa nel suo ultimo “The End”: pellicola a carattere post-apocalittico che affronta le criticità dello scenario attuale attraverso un registro inusuale e - proprio per questo - di straordinario impatto.

La storia

Nelle profondità di una miniera di sale, una facoltosa famiglia sopravvive da oltre vent’anni all’interno di un rifugio, scampando all’estinzione e agli effetti devastanti del surriscaldamento globale. In quanto titolare di una società miliardaria dedita alla produzione di energia, su di essa grava un’enorme responsabilità per la situazione che si è verificata in superficie. Le giornate scorrono nell’indifferenza verso quanto accade all’esterno, coltivando una quotidianità fatta di opere d’arte, modellismo, botanica e alta cucina. All’occorrenza, la storia viene riscritta, per evitare che si auto attribuiscano le colpe del disastro nel caso qualcuno scopra cos’è realmente accaduto. Un giorno, una ragazza trova il nascondiglio e implora di essere accolta: che fare? Offrirle soccorso immediato o attenersi al protocollo e allontanarla il prima possibile? In un contesto di cupo mistero e desolazione, la componente musicale appare al tempo stesso straniante e affascinante. L’armonia delle note si contrappone alla claustrofobia dei tunnel e degli spazi chiusi, permettendo alle canzoni di esprimere con maggior forza gli stati d’animo dei personaggi, oppressi da segreti inconfessabili e dal peso dei rimorsi. Sia nelle sezioni cantate che in quelle dialogate, la regia si distingue per varietà e versatilità, alternando con gusto inquadrature fisse, riprese a mano libera e movimenti più elaborati, così da amplificare la resa scenica delle coreografie.

Gran classe

Ricordando per certi versi “Dogtooth” di Yorgos Lanthimos, la follia utopica dei soggetti tenta di rispondere alle proprie responsabilità verso il mondo con un’ipocrisia velata da ideali sterili d’amore. Il tutto si sviluppa secondo un ritmo ben congegnato, che fino alle ultime battute chiarisce i retroscena di ciascuno e lo sfondo drammatico in cui s’inseriscono.

Nella loro poliedricità, gli attori mettono in campo eccellenti abilità canore e interpretative: a stupire, ancora una volta, è soprattutto Tilda Swinton, nei panni di una madre sconvolta dai traumi del passato e consumata dalle ossessioni della vita domestica. Come un’opera che capita raramente d’incontrare, “The End” non delude le aspettative, conciliando al tocco autoriale una sensibilità rara nei confronti delle tematiche più attuali. Un prodotto che, per sua stessa natura, potrebbe far esitare qualcuno, ma che merita senza dubbio di esser preso in considerazione.

