“The Donald” riabilitato sui social media: X fa scuola 

Washington. Bandito dai principali social media dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, Donald Trump è ora pienamente riabilitato. Dopo Meta anche Twitch, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, riapre l’account ufficiale dell’ex presidente degli Stati Uniti di nuovo in corsa per le presidenziali di novembre. Pioniere del ripristino del profilo del tycoon è stata X, l’ex Twitter, non appena è diventato proprietario Elon Musk, uno dei suoi principali finanziatori. Nel frattempo, Trump ha messo in piedi un suo social dal nome suggestivo Truth, verità. Twitch - come riporta il sito specializzato TechCrunch - sta ripristinando l’account dell'ex presidente dopo averlo vietato “a tempo indeterminato” nel 2021.

