The Donald: generali, preparatevi alla guerra interna 

Contro il «nemico interno» - che siano i migranti, la criminalità nelle città o la sinistra radicale - gli Stati Uniti devono combattere una vera e propria guerra. Donald Trump ha arringato i circa 800 generali americani arrivati da tutto il mondo nella base di Quantico e avvertito che le priorità delle forze armate con lui sono cambiate.

L’invasione del territorio Usa è il problema numero uno. Mentre sul fronte estero, oltre a rivendicare di aver messo fine a sette guerre e forse otto con Gaza, ha minacciato che l’arsenale nucleare Usa è pronto, anche se l’auspicio è di non doverlo usare mai. «Anche quella ai confini e nelle città è una guerra», ha detto ad una platea che, nelle sue parole, è la più silenziosa alla quale si sia mai rivolto. «L’America è sotto invasione dall’interno e non è diversa da un nemico straniero, ma per molti versi è più difficile perché non indossano uniformi. Quando le indossano puoi eliminarli», ha detto il presidente. Ma secondo diversi funzionari che hanno parlato col Washington Post, molti generali sono frustrati dal nuovo corso, compreso il capo di stato maggiore congiunto Dan Caine. Per molti la riforma del dipartimento presentata da Pete Hegseth su input del commander-in-chief è «miope e potenzialmente irrilevante, dato l’approccio altamente personale e talvolta contraddittorio di Donald Trump alla politica estera».

