“The Crown” e il fantasma di Diana dividono la critica 

La sesta e ultima stagione di “The Crown” divide critici e storici: la pluripremiata serie di Peter Morgan da ieri su Netflix «riacquista il suo trono scintillante» secondo Variety, mentre il Guardian, che dà una sola stella alle prime quattro puntate disponibili finora in streaming, parla di una serie «ossessionata da Diana» che incarna «la definizione stessa del cattivo copione».

Fanno discutere i vari fantasmi utilizzati come escamotage dagli sceneggiatori per rappresentare la persistenza,

nell'immaginario dei reali e del pubblico, della principessa che torna a confortare il marito Carlo sull'aereo che ne sta riportando la salma a Londra dopo il fatale incidente. Anche Dodi appare dall'aldilà al padre Mohammed al-Fayed, ma è Lady D che, dialogando con la Regina a Balmoral, le offre consigli su come affrontare lo shock dei sudditi per la sua scomparsa.

Per il Guardian c'è un problema di fondo: i fatti sono troppo recenti per essere romanzati credibilmente. “The Crown” «aveva cominciato a vacillare nella terza stagione, perso l'equilibrio nelle due successive e ora è precipitata nell'abisso» a dispetto della performance «uniformemente brillante dell'intero cast», scrive il giornale, da sempre ostile all'istituto della corona.

Polemici anche gli studiosi della Royal Family: «Come storica vorrei piangere», ha detto alla Bbc Kelly Swaby secondo cui «la qualità della produzione è altissima, ma quanto ad accuratezza “The Crown” lascia a desiderare». Nessuno sa cosa sia successo dietro le mura dei palazzi quando, ad esempio, Carlo annunciò la notizia di Diana ai figli. La serie qui si prende una «licenza artistica». Il telefono squilla a Balmoral. Non si sente il dialogo, le bocche dei protagonisti si muovono in silenzio e lo spettatore si concentra sulle reazioni: «L'hanno fatto per ragioni di tatto? Perchè puntare la macchina da presa sulla bocca di Harry che dice “no”?, ha obiettato il Times che dà alla sesta stagione due stelle. Il secondogenito di Carlo e Diana, scrive intanto il Telegraph, vedrà la sesta stagione nella sua casa in California. Non così William, la cui love story con Kate sarà al centro delle ultime due puntate in uscita a dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA