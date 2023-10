“The Creator” Peccato davvero, Gareth Edwards perde l’occasione di lasciare il segno 

Rievocando lo stereotipo del rapporto fra uomo ed intelligenza artificiale torna al cinema il regista americano Gareth Edwards, consacrato fra le nuove promesse di Hollywood dopo il convincente “Star Wars: Rogue One” e intento a dimostrare con “The Creator” di aver affinato ancor più le proprie abilità estetiche e narrative. In una realtà alternativa in cui la robotica è sviluppata a livelli avanzatissimi il futuro è segnato da una terribile disgrazia: a Los Angeles esplode un ordigno nucleare in pieno centro urbano, causando la scomparsa di milioni di civili. La colpa viene attribuita alle AI, che da quel momento diventano per gli Stati Uniti la minaccia da debellare sul pianeta. Ma la comunità asiatica di uomini e robot tenta di opporsi alle aggressioni dell’occidente. Nel mezzo dei feroci scontri l’agente americano Joshua viene incaricato di neutralizzare un’arma capace di segnare la vittoria delle intelligenze artificiali. Tuttavia, ciò che andrà a scoprire sarà ben diverso da quanto inizialmente ipotizzato.

La sintesi fra molti dei temi ricorrenti nel genere sci-fi non brilla per originalità o spunti creativi, preferendo un assetto subito riconoscibile. Al tradizionalismo di base si antepongono alcune scelte più autoriali, come avviene nel sound design con precisi accostamenti musicali alle sequenze filmate e nella direzione artistica che gode del trionfo fra più stili differenti uniti coerentemente insieme.

Un ritorno per Gareth Edwards che, nel rispettoso attingere alle fonti e nelle ambizioni da grossa produzione, avrebbe certamente potuto distinguersi con un pizzico di originalità e coraggio ulteriori. (g. s.)