«Il mio sguardo è sempre rivolto ai margini. È lì che cerco la vita, come uomo e, da molti anni ormai, come regista. È nei margini – di genere, sociali, culturali – che si nascondono le storie più vere, più urgenti. Raccontare queste realtà è diventato il nucleo pulsante del mio lavoro artistico: un modo per restituire voce, dignità e visibilità a chi troppo spesso viene lasciato fuori dallo sguardo del mondo». Giovanni Coda, cagliaritano, è tra gli artisti più appassionati della nostra scena. Regista, sceneggiatore, fotografo. E proprio le sue fotografie sono al centro della mostra solidale “The Bangladesh Benefit Exhibition”, il nuovo percorso espositivo di Farmacisti Nel Mondo. Si parte sabato da Quartu, all’Ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari, inaugurazione alle 18.

Gli obiettivi

Una mostra fotografica che oltre a sensibilizzare e promuovere l’attenzione verso i progetti internazionali sostenuti da FNM, supporta la comunità bengalese. L’iniziativa è organizzata dall’associazione di volontariato Farmacisti Nel Mondo, in collaborazione con Labor e The Social Gallery, ed è parte integrante della programmazione del V-Art Festival Internazionale Immagine d’Autore XXX edizione (Quartu Exhibition). Una selezione di scatti realizzati in diverse località abitate da persone straordinarie che coltivano la speranza nell’altro, luoghi remoti dove Farmacisti Nel Mondo ha operato in questi anni. Istantanee di una quotidianità difficile che si affida con rara bellezza e autenticità all’occhio del fotografo e raccontano, attraverso gli sguardi e le testimonianze dei volontari, il senso dell’umanità. «Si tratta di un progetto itinerante con un obiettivo trasversale: non solo promuovere raccolta fondi per iniziative solidali, ma creare una connessione con le comunità di riferimento attraverso la promozione di eventi culturali, ludici e formativi», spiegano da FNM. Il progetto è sostenuto dalla Regione Sardegna, Comune di Quartu Sant’Elena, Fondazione di Sardegna, Associazione Comitato di Amicizia ODV, Farmacia De Villa Quartu e DB Farma.

Tra le macerie

Racconta Giovanni Coda: «Con gli amici di Farmacisti Nel Mondo ho documentato, attraverso la fotografia e il video, una missione umanitaria che ci ha condotto al cuore di una realtà tanto dura quanto invisibile: quella dei fuori casta, esclusi da tutto, persino dalla possibilità di sperare. Le immagini che ho scattato, i volti che ho filmato, non sono soltanto testimonianze: sono semi. Semi che possono far nascere nuovi percorsi di solidarietà, nuovi spazi di possibilità. Sono linfa viva per progetti che restituiscono visibilità, dignità e futuro ai dimenticati di Satkhira. Ho ascoltato storie di dolore, ma anche di rinascita. Ho imparato che, persino tra le macerie dell’abbandono, può germogliare la fiducia nel futuro. Soprattutto ai bambini. A una nuova generazione di uomini. E, ancora di più, di donne».

«Ai margini»

«Perché in Bangladesh, essere donna significa troppo spesso non avere diritti. Ma io ho visto occhi che chiedono ascolto. E in quegli sguardi fieri e silenziosi, ho ritrovato il senso profondo del mio sguardo. Uno sguardo che, ostinatamente, continua a posarsi là dove il mondo si distrae. Ai margini».

Gli orari

La mostra sarà visitabile dal 12 aprile al 3 maggio 2025. L’ingresso è libero e aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Per info raccolta fondi: Farmacisti nel Mondo ODV – Numero verde: 800405999 – WhatsApp: 371 4895370 – info@farmacistinelmondo.org – www.farmacistinelmondo.org.

