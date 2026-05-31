“The After Class” Questa sera a Cagliari la festa di Radiolina 

La musica degli ultimi 50 anni, l’energia di Radiolina e l’entusiasmo puro e spensierato degli studenti che dopo un anno di corsi ed esami festeggiano la fine delle lezioni. Stasera il palco di Ateneika, nel cuore del Cus Cagliari a Sa Duchessa, ospiterà “The After Class”, l'evento targato Radiolina che si prepara a regalare una delle serate più attese del festival universitario che dal 2013 anima la città con concerti gratuiti, da Ditonellapiaga a eroCaddeo, tornei sportivi - con 2400 iscritti e quasi 700 squadre in gioco - e ancora eventi culturali, giochi a premi, workshop, proiezioni.

La partnership

La storica media partnership tra il Cus Cagliari e Radiolina, una collaborazione consolidata negli anni, si rinnova così anche per questa dodicesima edizione, in scena per 10 giorni dal 28 maggio fino al 6 giugno. Per l’occasione, come da tradizione, “Casa Cus” ha lasciato temporaneamente gli studi di piazza L'Unione Sarda per trasferirsi nel villaggio di Ateneika: ogni giorno, dalle 18 alle 18.30, va in onda lo speciale “Casa Cus – Ateneika”, con collegamenti, ospiti e racconti dal centro dell’evento.

L’ingresso è gratuito

Stasera il momento clou: Radiolina salirà direttamente sul palco con uno show a ingresso gratuito pensato per coinvolgere studenti, universitari e pubblico di tutte le età. Dopo il successo dello scorso anno, verrà riproposto il format dedicato alle migliori hit degli ultimi 50 anni, una formula nata in occasione del compleanno di Radiolina e capace di conquistare chiunque grazie a una selezione trasversale e coinvolgente. “The After Class” è molto più di un semplice party. È la festa del dopo lezioni, il momento liberatorio che segna la conclusione dell'anno accademico e l'inizio dell'estate. Un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e lasciarsi trasportare dalla musica in un'atmosfera di festa. Sul palco ci saranno Manuel Cozzolino per il dj set e Luca Carcassi alla voce e all'animazione, accompagnati da ballerine e performer che contribuiranno a rendere la serata un autentico spettacolo in perfetto stile Radiolina. Non mancheranno i gadget, con il lancio dei braccialetti, e spazio anche all'interazione social: attraverso la pagina Instagram di Radiolina sarà possibile inviare saluti e messaggi che scalderanno la serata. Appuntamento dunque ad “Ateneika”, in Cittadella raggiungibile anche grazie alle linee CTM o con il servizio navetta dedicata, per una notte indimenticabile all'insegna dello stare insieme. La campanella è suonata: è tempo di “The After Class”.

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