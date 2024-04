Tharros, vittoria inutile 

Tharros 2

Iglesias 1

Tharros (4-4-2) : Cabasino, Enna, Facelli, Boi (39’ st Perilli), Panza, Foddis, La Valle, Tetteh, Calaresu, Atzori, Sanna. In panchina Serra, Vacca, Silva, Lonis, Spiga, Piras, Murru, Manca. Allenatore Pittau (Lai squalificato).

Iglesias (4-4-2) : Guddo, Atzeni (36’ st Mancini), Piras (40’ st Illario), Cancilieri, Hundt, Bringas, Porru, Doneddu, Pavone (28’ st Isaia), Capellino, Caverzan (34’ st Aru). In panchina Daga, Castanares, Zedda, Laplace. Allenatore Murru.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : nel secondo tempo 11’ (r) Bringas, 30’ Sanna, 37’ (r) Atzori.

Note : ammoniti Facelli e Capellino. Recupero 3’ pt – 4’ st. Spettatori 200.

Terralba. Vittoria in rimonta per la Tharros con l’Iglesias (2-1). Nonostante i tre punti conquistati, gli oristanesi dovranno disputare i playout salvezza contro il Carbonia. La gara è stata condizionata dal vento che non ha permesso entrambe le squadre di esprimersi al meglio.

Cronaca

Nel primo tempo poche emozioni, a eccezione di una punizione dell’Iglesias, calciata da Caverzan al 20’ e respinta da Cabasino. Nella ripresa, all’11’, si sblocca il risultato; l’arbitro vede un tocco di mano in area di Facelli e decreta il rigore che Bringas realizza spiazzando il portiere di casa. Al 30’ il pareggio: Sanna approfitta di un errore difensivo di Porru, conquista il pallone al limite, salta il portiere e deposita in rete. Al 35’ è la stessa punta della Tharros a inserirsi bene per vie centrali, ma la mira non è precisa. Al 37’ il rigore arriva a favore dei padroni di casa, per fallo di mano di Doneddu in area; sul dischetto si presenta Atzori che dagli 11 metri non fallisce. Nei minuti di recupero, al 48’, c’è ancora il tempo per l’ultima emozione, con la conclusione di Atzori respinta da Guddo.

